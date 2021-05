Un fan de Shah Rukh Khan demande la main de sa fille Suhana Khan en mariage

La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, est déjà une star des médias sociaux. Avant même de faire ses grands débuts à Bollywood et de terminer actuellement ses études, la jeune star était une jeune célébrité recherchée sur les pages des réseaux sociaux. Suhana fête son anniversaire le 22 mai et a 21 ans cette année. Sa mère Gauri a posté une photo élégante pour souhaiter sa fille lors de sa journée spéciale.

Le designer d’intérieur a écrit: «Joyeux anniversaire… tu es aimé aujourd’hui, demain et toujours».

Joyeux anniversaire … tu es aimé aujourd’hui, demain et toujours pic.twitter.com/dgXRGjk8FK – Gauri Khan (@gaurikhan) 21 mai 2021

Son souhait compte près de 800 commentaires et des milliers de likes et de retweets. Nous sommes tombés sur un commentaire hilarant qui était une demande en mariage pour Suhana.

L’un des utilisateurs a écrit: « Gauri madame meri Shaadi Suhana ke saath karwado. Paiement mensuel Meri 1 lakh + hai.«

Gauri mam meri shadi Suhana ke saath karwado Meri mensualité 1lakh + hai – (@SRKmania_) 21 mai 2021

En passant par son DP Twitter, il semble qu’il soit un Shah Rukh Khan. Même son tweet a des centaines de likes et de réactions hilarantes de la part d’autres internautes.

Suhana aspire à être un acteur tout comme son père. Cependant, avant de venir à l’écran, elle a été cliquée par les paparazzi à plusieurs reprises et a même fait des apparitions publiques à plusieurs reprises.

Plus tôt lors de son entretien avec Vogue India, Suhana avait parlé de la renommée de son père. Elle avait dit: «J’ai réalisé assez tôt que c’était différent pour nous. Mais je n’ai jamais vraiment pensé que mon père était célèbre. Quand j’avais environ cinq ans, il venait me déposer à l’école, et les gens me montraient du doigt et me regardaient. Il n’était pas considéré comme le père de Suhana, ce que je voulais. Cela me déroutait. Il voulait me serrer dans ses bras et je le repousserais dans la voiture. Je détestais l’attention, cela me rendait très gêné. «