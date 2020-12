Un superfan tueur en série et son petit ami ont été emprisonnés à vie après avoir attiré une femme dans leur appartement de la « maison des horreurs » pour l’assassiner.

Nathan Maynard-Ellis, 30 ans, a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans à Warwick Crown Court pour le meurtre de Julia Rawson, 42 ans, dont le corps a été démembré et caché dans les sous-bois.

Le partenaire de Maynard-Ellis, David Leesley, 25 ans, a été condamné à une peine minimale de 19 ans pour son rôle dans le meurtre dans le « plat des horreurs » du couple à Mission Drive, Tipton, West Midlands, en mai 2019.

En prononçant sa sentence, le juge Soole a déclaré qu’il était sûr que les deux hommes avaient attaqué Mme Rawson à la tête avec des armes, puis s’étaient livrés à une dissimulation « froide, calme et approfondie ».

Maynard-Ellis et son petit ami Leesley ont brutalement tué Mme Rawson avant de jeter des parties de son corps dans des sacs poubelles le 11 mai de l’année dernière.

Julia, photographiée assise au bar, a rencontré Nathan Maynard-Ellis, à droite, au pub Bottle and Cork le 11 mai 2019. Les procureurs disent que c’était « peu probable », qu’elle savait qu’il était gay quand elle est montée dans un taxi pour aller. retour à son appartement, où elle a été matraquée à mort

Nathan Maynard-Ellis, 25 ans, a tué Julia Rawson dans un « appartement d’horreurs » qu’il partageait avec son petit ami David Leesley, 25 ans, à Tipton, dans les West Midlands. Sur la photo: Leesley (à gauche) et Maynard-Ellis (à droite) dans un croquis de la cour

David Leesley, 30 ans, et Nathan Maynard-Ellis, 25 ans, ont été arrêtés 11 jours après avoir brutalement assassiné Julia Rawson. Un jury à leur procès pour meurtre a rendu un verdict de culpabilité unanime contre eux deux

La victime, âgée de 42 ans, a été battue avec un rouleau à pâtisserie après avoir été attirée chez elle avant que le couple pervers n’utilise une scie à métaux pour lui couper le corps.

Ils ont ensuite fourré les 12 parties du corps dans des sacs et les ont jetées à deux endroits différents avant de brûler ses vêtements tachés de sang dans le but de cacher leurs traces.

Maynard-Ellis a été pris au piège lorsque CCTV l’a montré en train de bavarder avec Mme Rawson dans un pub Dudley la nuit où il l’a ramenée dans son appartement et l’a matraquée à mort.

Un tribunal a entendu que l’appartement de Mission Drive, Dudley Port, West Mids., A été surnommé « l’appartement des horreurs » car il était rempli de souvenirs de films d’horreur effrayants.

Maynard-Ellis et Leesley ont été reconnus coupables de meurtre, de dissimulation, de destruction ou d’élimination d’un corps et de détournement du cours de la justice le mois dernier.

Maynard-Ellis a également été reconnue coupable de viol, de tentative de viol et de menaces de meurtre contre une autre femme à Coventry Crown Court.

Aujourd’hui, Maynard-Ellis a été emprisonné à perpétuité, pour purger un minimum de 30 ans, tandis que Leesley a été condamné à perpétuité avec un minimum de 15 ans à Warwick Crown Court.

Le tribunal a appris que Mme Rawson avait passé la soirée avec une ex-petite amie, mais avait pris le mauvais bus pour rentrer chez elle et s’était retrouvée dans le pub Bottle And Cork.

Images Bodycam de l’arrestation de Nathan Maynard-Ellis (à gauche) et David Leesley (à droite)

Le fanatique de l’horreur a rassemblé des coupures de journaux et des livres sur les tueurs en série et des films d’horreur mettant en scène la décapitation et la nécrophilie