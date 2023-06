Un fan de quiz canadien atteint le sommet avec Jeopardy ! apparence

Ron Nurwisah dit qu’il est un fan de trivia depuis toujours.

Il a participé à des compétitions de quiz en équipe comme Reach For The Top et Quiz Bowl au cours de ses années de lycée et d’université, et ces jours-ci, il assiste à des soirées de quiz dans des bars locaux. Mais vendredi, l’éditeur qui a grandi à Vancouver apparaîtra en tant que candidat sur Péril!, La plus grande scène de trivia de la télévision.

« Je me souviens d’avoir regardé [Jeopardy!] quand j’étais enfant, quand mes parents ont immigré au Canada », a-t-il dit. « J’avais 7 ans et je me souviens avoir regardé… après l’heure du dîner dans notre petit appartement.

Nurwisah vit maintenant à Brooklyn, NY, mais a grandi en Colombie-Britannique et a vécu dans la région de Toronto pendant 15 ans.

Péril! tourne plusieurs épisodes en une seule journée et Nurwisah dit qu’il y a environ une douzaine de candidats potentiels qui traînent sur le plateau à la fois. Il dit que la camaraderie qui s’est formée au sein de son groupe s’est imposée comme l’une des meilleures parties de l’expérience.

« Vous devenez plutôt ami avec ces gens », a-t-il déclaré. « Chacun de vous voulait tous que l’autre fasse bien. »

Dans un épisode diffusé plus tôt cette semaine, il y avait une catégorie sur les premiers discours de Shakespeare qui s’est avérée particulièrement difficile. Nurwisah dit que toute la cohorte a essayé de réconforter les concurrents qui ont dû y faire face une fois leur partie terminée.

« Nous leur avons tous donné une grosse tape dans le dos et un gros câlin parce que nous étions comme, ‘cette catégorie était brutale' », a-t-il déclaré.

« Une grande communauté de personnes »

La première étape pour monter Péril! est un test en ligne. Le conseil de Nurwisah à tous ceux qui ont déjà pensé à participer à la série est de tenter le coup.

« Vous ne savez jamais comment les dés vont rouler », a-t-il déclaré. « C’est une expérience vraiment amusante. C’est mémorable et c’est une grande communauté de personnes, les candidats que vous rencontrerez. »

REGARDER | La Canadienne Peggy Gibbons parle de son Jeopardy ! expérience: Qui est Peggy Gibbons ? Un natif de Mount Pearl parcourt la scène Jeopardy Peter Cowan discute avec Peggy Gibbons de son expérience dans l’émission populaire

Si elle est sélectionnée, l’une des compétences les plus importantes à pratiquer avant un Péril! l’apparence est la technique du buzzer, a déclaré Nurwisah, et il a sa propre méthode préférée.

« Certaines personnes utilisent un stylo à bille, comme un petit stylo à clic. Cela fonctionne bien, mais je jure, honnêtement, je jure par le porte-rouleau de papier toilette », a-t-il déclaré, ajoutant que tout dépend de la forme.

« Un stylo à bille est trop maigre. Il ne se sent pas tout à fait bien, mais ce porte-rouleau de papier toilette se sent très proche du buzzer réel que vous allez obtenir », a déclaré Nurwisah.

Nurwisah est le dernier d’une longue lignée de Canadiens à apparaître dans l’émission. Il est le deuxième cette semaine, après Nabeela Rahman de Mississaugua, Ont., apparue dans l’épisode de mercredi.

Plus tôt cette année, l’artiste torontois Ray Lalonde a amassé 386 400 $ US grâce à une séquence de 13 victoires consécutives dans l’émission, et l’année dernière, Mattea Roach a remporté 23 matchs, le cinquième plus haut total jamais enregistré au programme, rapportant 560 983 $. Roach a suivi cette performance avec une deuxième place lors de la première saison de Péril! Maîtriseune émission dérivée mettant en vedette des champions récents.

La Canadienne Mattea Roach a accumulé une séquence de 23 victoires consécutives sur Jeopardy ! l’année dernière et a récemment obtenu une deuxième place dans la première saison de la nouvelle série dérivée Jeopardy ! Maîtrise. (Jeopardy Productions Inc.)

Regarder la fête à la maison

La sœur de Nurwisah, Imelda, va organiser une soirée horlogère à Vancouver. Comme son frère, Imelda est aussi une passionnée de quiz.

« Au lycée, nous avons tous les deux rejoint Reach for the Top », a-t-elle déclaré. « Nous aimons nous souvenir de faits aléatoires. »

Imelda dit qu’elle n’a aucune idée de ce que fera son frère vendredi.

« En tant que Canadiens, nous sommes toujours inquiets de toutes les questions d’histoire et de géographie des États-Unis qui vont surgir Péril!, » dit-elle.

Peu importe comment le jeu se déroule, elle croise les doigts pour que son frère passe un bon moment.

« Le mieux que je puisse espérer pour quiconque aime, a une passion pour quoi que ce soit, c’est qu’il s’amuse dans le processus », a-t-elle déclaré.

« Il ne s’agit pas de gagner ou de perdre, il s’agit de poursuivre quelque chose et d’atteindre un niveau où toute votre famille et vos amis peuvent vous voir et être fiers de vous. »