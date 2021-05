Un fan de Padres assomme brutalement un supporter rival de la MLB avec un coup de poing – mais la police dit que la victime ne portera pas plainte (VIDEO)

L’homme en colère peut être vu se promener avec désinvolture vers la victime lors du match de la Major League Baseball entre les Rockies du Colorado et les Padres de San Diego, déchaînant calmement un tir brutal qui a fait trembler le destinataire alors qu’il retombait apparemment inconscient, perdant ses lunettes.

Une foule a regardé le KO choquant se dérouler lors de la sixième manche de la victoire des Rocheuses, les spectateurs tentant de retenir le bagarreur et la police se précipitant par la suite.

« La partie la plus folle, pour moi, c’est qu’après avoir assommé le gars, le fan des Padres voit tout le monde l’envahir et il se tient juste là, » dit un spectateur.

Un fan de Padres assomme un fan des Rockies et se fait assaillir par les fans des Rockies pic.twitter.com/8E1b6STR3R – Jomboy Media (@JomboyMedia) 13 mai 2021

«Je suppose qu’il savait dans quoi il s’était embarqué. Il a semblé prendre l’essaim dans sa foulée, sachant qu’il l’avait mérité. C’est le baseball, les gars – détendons-nous.

Plusieurs fans ont pu être vus aux prises avec l’assaillant, certains le gardant dans une prise de tête pendant que les officiers descendaient.

Répondant aux suggestions selon lesquelles l’homme derrière le puissant coup de poing aurait pu être poursuivi pour voies de fait, la police de Denver a révélé que l’objet de sa colère s’était abstenu d’aller potentiellement plus loin.

La personne qui a lancé le premier coup de poing a été contactée par la police. Cependant, la personne frappée n’a pas voulu porter plainte. Personne n’a été arrêté. – Département de police de Denver (@DenverPolice) 13 mai 2021

« La personne qui a lancé le premier coup de poing a été contactée par la police », dit l’autorité.

« Cependant, la personne frappée n’a pas voulu porter plainte. Personne n’a été arrêté. »

Cela a valu plus d’hypothèses et d’éloges au fan abattu, qui semblait avoir retrouvé ses esprits plus tard dans le clip.

« Imaginez que vous soyez frappé au visage – même tombé – et que vous vous réveilliez et que vous vous disiez simplement: ‘Ouais, je ne veux pas ruiner la vie de ce type à cause d’une bagarre ivre à un match de baseball.' » dit un observateur. « Ce type est génial. »