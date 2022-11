Un fan de Millwall surnommé “Le Lion du pont de Londres” écrit un livre sur la façon dont il a combattu les djihadistes armés lors de l’attaque de 2017

Un fan de MILLWALL surnommé “Le Lion du pont de Londres” a écrit un livre sur la façon dont il s’est attaqué aux djihadistes armés.

Roy Larner, 52 ans, a été poignardé sept fois par trois terroristes qui en ont tué huit et en ont blessé 48 à London Bridge et à Borough Market.

Le fan de Millwall, Roy Larner, surnommé “Le Lion du pont de Londres”, a écrit un livre sur la façon dont il a combattu les djihadistes armés Crédit : Nick Obank – Le Soleil

Roy a rugi: “Va te faire foutre, je suis Millwall” alors qu’il combattait les tueurs islamiques dans un restaurant en juin 2017 Crédit : Nick Obank – Le Soleil

Il a hurlé : « Va te faire foutre, je suis Millwall » alors qu’il combattait les tueurs islamiques dans un restaurant en juin 2017.

Roy a déclaré: «J’ai failli perdre la vie, mais cela en valait la peine.

“Le fait que je les ai combattus a donné beaucoup de temps aux gens pour sortir.”

Lion of London Bridge coûte 11,99 £ sur Amazon.

Roy a déclaré hier: «Écrire mon livre a été thérapeutique et m’a en fait aidé à surmonter et à traiter ce qui s’est passé.

« J’ai eu besoin de conseils et cela a été si difficile pour moi. Je n’ai pas pu travailler depuis ce qui s’est passé à cause de mes blessures – mentales et physiques.

“J’ai encore besoin de physio pour m’aider à bouger les tendons de mon bras. Ce moment où j’ai résisté aux terroristes a défini ma vie.

“J’espère que les gens apprécieront de lire mon histoire sur ce qui s’est passé.”

Jihadis Khuram Shazad Butt, 27 ans, Rachid Redoune, 30 ans, et Youssef Zaghba, 22 ans, ont enfoncé une camionnette dans des piétons sur le pont de Londres, avant d’attaquer des buveurs à Borough Market le 3 juin 2017.

Les services d’urgence sur les lieux de l’attaque terroriste sur le pont de Londres Crédit : AFP ou concédants de licence