Un fan de Metallica revient à Montréal 20 ans après une interaction belliqueuse avec le batteur Lars Ulrich

Les Montréalais se rassemblent pour voir Metallica lors de leur visite ce week-end pour deux concerts au Stade olympique vendredi et dimanche.

C’est le dernier de la tournée mondiale M72 du groupe de heavy metal, du nom de leur dernier album, 72 saisonssorti en avril dernier.

Chacun des deux spectacles sera unique, selon le site Web de Metallica, avec « deux setlists totalement différentes avec deux groupes différents ouvrant le spectacle chaque soir ».

Le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, affirme qu’au moins 60 000 partisans assisteront à chaque spectacle au Stade olympique.

Bon nombre de ces sièges seront occupés par des fans venant à Montréal de partout au pays, dont Ryan Furlotte de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, qui a conduit jusqu’à Montréal.

« L’énergie qui accompagne la musique – c’est tout simplement génial », a déclaré Furlotte, dans une entrevue avec CBC Radio Allons-y Jeudi après-midi.

De gauche à droite, Robert Trujillo, Lars Ulrich et James Hetfield de Metallica interprètent le concert The Helping Hands au Microsoft Theatre de Los Angeles en 2022. (Chris Pizzello/Invision/Associated Press)

« Mon sang était rempli de métaux lourds »

L’histoire de Furlotte avec le groupe remonte à des années. Il était en 6e année lorsqu’il a entendu leur musique pour la première fois, ce qui l’a amené à prendre de la guitare pour jouer leurs chansons, ce qu’il continue de faire aujourd’hui.

Mais son véritable moment avec le groupe est survenu lorsqu’il a eu l’occasion de voir Metallica à MusiquePlus, l’équivalent québécois de MuchMusic, en juillet 2003, alors que Furlotte avait 19 ans.

« Ma vie était alors les cheveux longs, les vestes en cuir », a-t-il déclaré. « Mon sang était rempli de métaux lourds. »

Pendant une pause publicitaire, on a demandé au public quelle chanson il voulait entendre. Furlotte a crié depuis la première rangée pour Veille des teinturiers – l’une des chansons les plus difficiles à jouer de Metallica, qu’ils n’avaient jamais interprétée en direct à ce moment-là.

Après que la foule l’ait pointé du doigt, le batteur Lars Ulrich est descendu pour l’affronter.

Lars Ulrich de Metallica se produit sur scène lors du Global Citizen Festival 2022 à Central Park à New York. (Théo Wargo/Getty Images pour Global Citizen)

« Il est comme, ‘Pouvez-vous jouer?’ Et il m’a en quelque sorte donné un coup sur l’épaule en même temps », se souvient Furlotte. « J’étais généralement, comme, une personne timide, et je ne sais pas ce qui a cliqué en moi. Mais je lui ai répondu assez rapidement et j’ai dit: » Ouais, donne-moi une guitare et je te montrerai comment. «

Il y a eu d’autres allers-retours entre Furlotte et Ulrich alors que le batteur a dit au fan qu’ils le joueraient une fois qu’il pourrait aussi jouer la chanson à la batterie, ce qui a fait rire la foule. Mais Furlotte n’avait pas encore fini, et alors que Lars retournait sur scène, il a crié : « Hey Lars ! Tu veux que je la chante aussi ? »

Moment de boucle complète

Malgré son éclat, Furlotte a tout de même obtenu un autographe d’Ulrich à la fin de l’émission. Il pensait que l’histoire s’arrêtait là, mais quelques mois plus tard, Metallica jouerait Veille des teinturiers vit pour la première fois à Los Angeles en mars 2004.

Puis, plus tard cette année-là, il a reçu un courriel d’un super fan de Metallica qui avait obtenu l’occasion de rencontrer le groupe à Edmonton. Dans l’e-mail, le fan a demandé à Ulrich pourquoi ils avaient finalement décidé de jouer la chanson en direct. Selon une publication Facebook de Furlotte Ulrich aurait répondu : « À cause de ce putain de gamin à Montréal. »

Furlotte pense que ce gamin était lui. Et maintenant de retour à Montréal pour voir le groupe pour son 40e anniversaire, Furlotte veut une chance de s’excuser auprès d’Ulrich – et de demander s’il est vrai que Metallica a été poussé à jouer la chanson à cause de lui.

« En y repensant maintenant, je m’excuserais probablement pour la façon dont j’ai réagi », a-t-il déclaré. « J’ai dénoncé l’intégrité de ce type. C’est le batteur du meilleur groupe de métal du monde. »

« J’adorerais écrire la fin parfaite de cette histoire et boucler la boucle. »