Un fan de Marseille fait face à une accusation de tentative de meurtre pour troubles de la foule

MARSEILLE, France (AP) – Un supporter du club français de Marseille a fait l’objet d’accusations préliminaires, notamment de tentative de meurtre, pour avoir prétendument tiré une fusée éclairante qui aurait gravement blessé un supporter allemand en visite lors de violences de foule au Stade Vélodrome le mois dernier.

Le parquet de Marseille a mis en examen vendredi le supporter marseillais de 26 ans, qui aurait lancé la fusée éclairante sur le parking lors de la visite de l’Eintracht Francfort pour un match de Ligue des champions le 13 septembre. Le supporter n’a pas été identifié publiquement.

Le supporter allemand a subi une grave blessure au cou après avoir été touché par la fusée éclairante et reçoit toujours des soins médicaux. L’agence allemande DPA a rapporté qu’une femme de 64 ans a été blessée lorsqu’elle a tenté de retirer la fusée éclairante.

Dix-sept policiers ont également été blessés lors de la violence de la foule. La police anti-émeute est intervenue lorsque des supporters adverses ont lancé des fusées éclairantes et des feux d’artifice à bout portant pendant plusieurs minutes à l’intérieur du stade.

Dix-sept personnes avaient été arrêtées.

La veille du match, des groupes opposés d’ultras et de hooligans de Marseille et de Francfort – au nombre de plus de 100 de chaque côté – étaient sur le point de se battre dans la rue avant que la police anti-émeute n’intervienne.

La violence au Stade Vélodrome est survenue quelques jours après que 32 personnes ont été blessées lors d’une bagarre de masse entre les ultras de Nice et le club allemand de Cologne avant un match de la Ligue de conférence Europa.

Marseille joue à Francfort mercredi dans un autre match de Ligue des champions.

___

The Associated Press