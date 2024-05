Un fan de Madonna poursuit la chanteuse pour avoir prétendument forcé les spectateurs à regarder des « actes sexuels » pendant sa tournée de célébration

Madone a été frappé par un autre procès juste après terminant sa tournée de célébration plus tôt ce mois-ci.

Le spectateur Justen Lipeles poursuit le chanteur de 65 ans, ainsi que Live Nation et quatre salles de concert californiennes, selon des documents judiciaires déposés mercredi à Los Angeles et obtenus par ET. Lipeles affirme que Madonna a soumis le public à de la « pornographie sans avertissement », comme « des femmes seins nus sur scène simulant des actes sexuels » dans un environnement inconfortable et étouffant. Il affirme également qu’elle a demandé que la climatisation soit éteinte et qu’il est tombé physiquement malade à cause de la chaleur.

De plus, Lipeles affirme que Madonna a synchronisé sa performance et qu’elle a commencé après 22 heures, plus d’une heure après l’heure de début annoncée à 20h30. Ceci après que Madonna ait été déjà poursuivi en justice pour un prétendu départ tardif pour son show à Brooklyn, New York, plus tôt cette année.

Lipeles affirme avoir fait de fausses déclarations, causé intentionnellement une détresse émotionnelle, fait de fausses publicités et rompu un contrat écrit lors de l’escale du Kia Forum de Madonna à Los Angeles, en Californie, le 7 mars.

Outre Madonna et Live Nation, Forum Entertainment, Kia Forum, Acrisure Arena, le Golden 1 Center et le Chase Center ont également été cités comme accusés puisque Lipeles affirme que tous les concerts de l’artiste en Californie ont commencé tardivement.

Aucun représentant de Madonna n’a pu être contacté pour commenter.

Madonna se produit lors de sa tournée Celebration. – par PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images

Dans une déclaration à ET, les avocats de Lipeles du Lipeles Law Group ont déclaré que le plaignant avait amené sa sœur de 11 ans au concert.

« Imaginez emmener votre fille de 11 ans à un concert pop », peut-on lire dans le communiqué. « Au milieu du concert, les femmes sur scène enlèvent leur haut et sont complètement seins nus. Elles commencent alors à mimer des situations sexuelles, notamment du cunnilingus et de la pénétration numérique, entre autres situations de type pornographique. Ceci sans aucun avertissement pour quiconque est offensé par ce type de contenu, et notamment par ceux qui amènent des enfants au concert. »

La déclaration continue : « Justen a amené sa sœur de 11 ans, qui a été choquée. De plus, pendant de nombreuses heures, tout le monde a été forcé de s’asseoir dans ce qui ressemblait à un sauna. Ce n’était pas un hasard, Madonna a insisté pour que la climatisation reste éteinte et quand Les gens dans la foule se sont plaints, elle a dit qu’elle n’allumait pas la climatisation et que s’ils ne l’aimaient pas, ils devraient se déshabiller. Les gens étaient physiquement mal à l’aise et transpiraient comme des fous. s’asseoir et souffrir en regardant du porno en direct, y compris des enfants, sans avertissement. »

Les avocats de Lipeles ont également indiqué qu’ils étaient « en train de modifier légèrement la plainte ».

Madonna participe à sa « Celebration Tour » – Kevin Mazur/WireImage pour Live Nation

Même si ce n’est pas la première fois que Madonna a été accusé d’un démarrage tardifses avocats, Live Nation et Barclays Center ont déjà déclaré qu’il n’était pas « raisonnable » pour les spectateurs de prédire les heures prévues de début et de fin du spectacle, indépendamment de ce qui est imprimé sur les billets de l’événement.

« Les spectateurs raisonnables savent également que la durée des concerts varie en fonction de nombreux facteurs », ont-ils déclaré. dans un document préalablement déposé en réponse à une plainte distincte à New York.

Madonna a battu un nouveau record avec son dernier concert de la Celebration Tour à Rio de Janeiro. – Mangolab / Lucas Alvarenga

Madonna, 65 ans, a lancé sa tournée Celebration en octobre 2023, malgré des retards alors qu’elle se remettait d’une blessure. infection virale presque mortelle.

Elle a récemment tiré sa révérence le 4 mai de façon historique alors qu’elle a battu le record de la plus grande audience pour un concert indépendant de n’importe quel artiste sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil. Le spectacle gratuit de Madonna a réuni 1,6 million de fans.

