Un fan de Machine Gun Kelly se précipite sur lui sur scène lors d’un événement : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Richard Young/Shutterstock

Mitrailleuse Kelly a bondi alors qu’un fan courait sur scène alors qu’il parlait au Forbes Sommet « 30 Under 30 » à Aspen, Colorado, mardi 10 octobre. Le chanteur de « bloody valentine », 33 ans, participait à une conversation en direct lorsqu’un fan a envahi la scène. Alors qu’il était au milieu de sa phrase, il se tourna et vit l’homme sur scène. Il sauta de son siège et serra les poings. Un plan plus large montrait ensuite son agent de sécurité quittant la scène en portant le ventilateur. Kristin Stoller, qui l’interviewait, a déclaré qu’il avait géré la situation de manière « incroyable ».

Alors que le fan se rapprochait de MGK, dont le vrai nom est Colson Boulanger, la star pop-punk lui a dit de rester en retrait et de quitter la scène. « Mon homme, éloigne-toi de moi. Yo, qu’est-ce que tu fais ? il a dit. « C’est un mauvais aperçu. Ne m’oblige pas à faire ça.

Après une brève pause, MGK s’est excusé de sa réaction face à la situation. « Je suis désolé. J’essaie de vivre davantage la dichotomie de ce côté-ci que de l’autre. J’ai quitté ce type dans le passé. Je suis vraiment désolé », a-t-il déclaré. « Je m’excuse pour mes réactions primaires. »

On ne sait pas vraiment ce que l’homme qui a couru sur scène essayait de faire ni pourquoi il a grimpé pendant la conférence. Malgré l’invasion choquante de la scène, Colson n’est pas étranger aux étranges expériences live ou aux interactions avec les fans. En février, il a partagé un extrait d’un de ses concerts dans lequel il disait avoir été « électrocuté », raison pour laquelle ses cheveux blonds décolorés étaient en pointe.

En juillet, MGK a répondu à la demande étrange d’un fan de se faire frapper au visage alors qu’il se produisait au Mexique. Un fan a brandi une pancarte demandant au rockeur de le frapper. Il a demandé au spectateur pourquoi il voulait recevoir un coup de poing, mais il a dit qu’il y réfléchirait. «J’ai des bagues sur mec, ça va faire mal. Je ne sais pas, c’est une perte/une perte pour moi, je ne sais pas si je vais le faire. J’y réfléchirai », a-t-il déclaré. Finalement, il a répondu à la demande.