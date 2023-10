Un fan de Machine Gun Kelly prend d’assaut la scène lors d’une table ronde avec un musicien : « C’était effrayant »

Machine Gun Kelly a aidé à arrêter un fan trop zélé qui a sauté sur scène lors d’une mairie à Cleveland pour le sommet Forbes 30 Under 30.

Kelly, dont le nom complet est Colson Baker, s’exprimait lors de la discussion « Un manuel pour construire un empire » lorsqu’un inconnu s’est précipité sur le plateau de l’auditorium public du centre-ville.

« Mon homme. Éloigne-toi de moi », a déclaré Kelly alors que l’homme s’approchait de lui sur scène.

LA MITRAILLEUSE KELLY FRAPPE UN FAN AU VISAGE DANS UN MOMENT DE CONCERT BIZARRE

« Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce que tu fais ? C’est un mauvais look. Ne m’oblige pas à faire ça. Ne m’oblige pas à faire ça, mon frère. »

Quelques secondes plus tard, la sécurité est montée sur scène et a appréhendé l’individu qui s’était approché de la chanteuse « Emo Girl » lors de sa table ronde.

LA FILLE DE 13 ANS DE MACHINE GUN KELLY ENCRE UN TATOUAGE SUR SON PÈRE

L’homme a été emmené par les agents de sécurité tandis que des forces de l’ordre supplémentaires ont contribué à garantir que la personne soit emmenée hors de la scène en toute sécurité.

« Vous savez quoi, c’était peut-être une bonne idée pour lui, parce qu’il avait peut-être une excellente idée », a déclaré MGK après le départ du fan impulsif.

« Jésus-Christ, c’était effrayant », pouvait-on entendre dire en arrière-plan la personne qui filmait la vidéo de la rencontre.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Fox News Digital a contacté les représentants de Machine Gun Kelly et les organisateurs de l’événement Forbes 30 Under 30 pour commentaires.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le chanteur de « Bad Things » a parlé de son impact sur la culture et de la façon dont il développe sa marque avec une nouvelle entreprise de café basée dans sa ville natale de Cleveland, Ohio, en plus d’un restaurant et de vernis à ongles pour tous les genres.

Sa fiancée, Megan Fox, publiera bientôt son premier livre de poésie, intitulé « Pretty Boys are Dangerous ».

Kendall Jenner, Bad Bunny, Halsey, Rainn Wilson, Latto et le comédien Matt Rife figuraient également parmi les panélistes du sommet de quatre jours.