Un fan de Liverpool, 55 ans, décède 32 ans après avoir subi des blessures qui ont changé sa vie lors de la catastrophe de Hillsborough

Un fan de LIVERPOOL qui a subi des blessures qui ont changé sa vie lors de la catastrophe de Hillsborough est décédé.

La famille d’Andrew Devine, 55 ans, a déclaré qu’il était décédé mardi – 32 ans après avoir été grièvement blessé lors de la tragédie de la demi-finale de la FA Cup le 15 avril 1989.

Andrew Devine a subi des blessures qui ont changé sa vie lors de la catastrophe Crédit : PA

Dans une déclaration publiée par le club, ils ont déclaré: « Notre dévastation collective est écrasante, mais il en va de même de la réalisation que nous avons eu la chance d’avoir Andrew avec nous pendant 32 ans depuis la tragédie de Hillsborough. »

M. Devine a été décrit par sa famille comme un « fils, frère et oncle bien-aimé » qui avait été soutenu par sa famille et une équipe de soignants dévoués.

Un communiqué du club de football a déclaré qu’ils étaient « profondément attristés » par sa mort.

Un porte-parole a déclaré: « Un partisan de longue date de Liverpool, Andrew a continué à assister aux matchs à Anfield lorsque cela était possible malgré des blessures qui ont changé sa vie à Hillsborough le 15 avril 1989.

« Ce faisant, il a défié les attentes selon lesquelles il ne survivrait pas pendant six mois après la tragédie. »

Le porte-parole a ajouté: « Les pensées de tout le monde au club vont à la famille d’Andrew et à ses soignants. »

En 2016, un jury d’enquête a statué que 96 fans de Liverpool avaient été tués illégalement lors de la catastrophe de Hillsborough.

Le commandant du match, David Duckenfield, a été innocenté d’homicide involontaire coupable par négligence grave lors d’un nouveau procès en novembre 2019, après que le jury de son premier procès n’ait pas été en mesure de rendre un verdict.

Plus tôt cette année, le procès des policiers à la retraite Donald Denton et Alan Foster et de l’ancien avocat de la force Peter Metcalf, accusés d’avoir entravé le cours de la justice à la suite de la catastrophe, s’est effondré après qu’un juge a statué qu’il n’y avait pas de cas à répondre.