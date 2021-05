Un fan de Line of Duty crée un énorme tableau de preuves pour découvrir l’identité de «  H  » avant la finale de ce soir

Un fan de LINE of Duty a créé un énorme tableau de preuves dans le but de découvrir l’identité de H avant la finale de ce soir.

La maman de trois enfants est devenue détective amateur et a traqué des dizaines d’indices qui pourraient potentiellement exposer «le quatrième membre» du gang.

Depuis que le groupe criminel H a été introduit dans la série, trois téléspectateurs ont tenté de déterminer à quels personnages ils pouvaient faire confiance.

Les autres membres sont déjà connus sous les noms de DI Matthew Cottan (Craig Parkinson), ACC Derek Hilton (Paul Higgins) et conseiller juridique principal Gill Biggeloe (Polly Walker).

Dans la série six, Jed Mercurio a laissé tomber des indices et des harengs rouges avec un certain nombre d’oeufs de Pâques cachés et des détails complexes dans chaque épisode.

Et s’adressant au Times, une fan de 40 ans dit qu’elle les a lâchés – regardé chaque émission CINQ fois afin de repérer les choses que les autres manqueraient.

BBC

Ted Hastings dirige AC-12[/caption]

Elle a déclaré: «Le spectacle est tellement génial et interactif.

«Au cours des 12 derniers mois (de verrouillages), nous sommes de plus en plus déconnectés et incapables de voir les gens et cela nous a rapprochés.

«Je pense que je parle à ma famille deux fois plus depuis le début de l’émission qu’avant.»

Dans une interview séparée avec Métro, Katie a avoué qu’elle n’avait pas toujours aimé la série.

BBC

Les fans pensent que Patricia Carmichael est H[/caption]

Cependant, elle dit qu’elle a été accro dès qu’elle a commencé son tableau de théorie.

«Je l’ai rejointe à propos de la troisième série et discuter des théories m’a permis de me plonger davantage dans le vif du sujet», a-t-elle déclaré à la publication.

«Je pense que lorsque vous regardez une autre série, vous devez tout revoir depuis le début, car tout est lié.»

AVERTISSEMENT SPOILERS À VENIR

La semaine dernière, il a été révélé que Fleming avait tiré deux fois dans la poitrine du PC de cuivre douteux Ryan Pilkington et avait ensuite fui la scène du crime avec DI Joanne Davidson.

Davidson a ensuite été interrogée avec l’AC-12 et elle a essayé de les rassurer qu’elle n’était pas pliée en prenant le blâme pour la mort de Pilkington.

Il a également été révélé que Davidson était lié au criminel Tommy Hunter, car il était le frère de sa mère Samantha.

BBC

Les fans ne savent pas à qui faire confiance[/caption]

Les choses ont pris une tournure inquiétante lorsqu’il a également été confirmé qu’il était également le père de Davidson et qu’il l’avait forcée à rejoindre les forces pour qu’il puisse prendre part à des activités criminelles.

Pendant ce temps, en Espagne, des officiers avaient trouvé l’emplacement de Marcus Thurwell, pour le trouver mort dans son appartement.

AC-12 a été dévasté par la nouvelle car il était lié à divers engagements avec l’OCG et le meurtre de Gail Vella.

Depuis que Line of Duty est apparu pour la première fois sur nos écrans en 2012, les téléspectateurs ont voulu savoir qui était le mystérieux «H».









Alors que les choses se terminent avec la sixième série, beaucoup sont convaincus que Patricia Carmichael est le cerveau criminel qui est au cœur de la corruption policière de la série.

À un moment donné, elle a martelé son stylo sur le bureau quatre fois – épelant «H» en code Morse.

Cependant, les fans se méfient également de Hastings, Phillip Osbourne, Ian Buckells et de la mort de Marcus Thurwell.

La finale de Line of Duty pour la série 6 sera diffusée le dimanche 2 mai à 21 heuresm