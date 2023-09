Un fan de Leeds qui a affronté le patron de Newcastle, Eddie Howe, à Elland Road, a été condamné à 12 semaines de prison

Un fan de Leeds qui a affronté Eddie Howe à Elland Road la saison dernière a été emprisonné.

David Derbyshire, 35 ans, de Marley Street, Beeston, a été condamné jeudi à une peine de prison de 12 semaines et à une ordonnance d’interdiction de football de six ans par le tribunal de première instance de Leeds.

2 Le fan a dit quelque chose à Howe et l’a poussé Crédit : BT Sport

M. Derbyshire a plaidé coupable aux accusations d’être entré dans l’aire de jeu lors d’un match de football désigné sans excuse légitime et de voies de fait simples contre Eddie Howe.

L’incident s’est produit à Elland Road le 13 mai de cette année.

Le surintendant principal Richard Close a dirigé l’opération de police sur le terrain du Yorkshire pendant ce match.

Il a déclaré : « Un comportement criminel de ce type est totalement inacceptable, en particulier lorsque le personnel du club ou les joueurs sont pris pour cible lors d’un événement sportif à grande échelle comme celui-ci.

« Je sais que les fans de ce sport, quelle que soit leur affiliation à un club, se joindront à nous pour condamner quiconque agit de cette manière.

« Nous traiterons toujours des incidents comme celui-ci très au sérieux et nous travaillons en étroite collaboration avec Leeds United et les clubs en visite pour enquêter de manière approfondie sur toute infraction et prendre des mesures énergiques contre les responsables, notamment en demandant des ordonnances d’interdiction de football à leur encontre. »

M. Derbyshire a quitté son siège à la 93e minute avant d’affronter Howe dans l’abri extérieur, avant de lui pousser l’épaule gauche, a entendu un tribunal.

La sécurité a rapidement réussi à escorter le fan hors des lieux pendant que l’incident était retransmis en direct à la télévision.

Leeds lui a également imposé une interdiction à vie d’Elland Road.

S’adressant à talkSPORT après le match, Howe a déclaré en mai : « Pour moi, je n’ai jamais vécu ça auparavant.

« Je regardais dans la direction opposée et il a couru et m’a crié quelque chose que je ne répéterai pas.

« C’était fini en un éclair, mais c’était la dernière chose à laquelle on s’attendait à ce moment-là.

« C’est vraiment alarmant pour le football parce que nous ne pouvons pas avoir cela. La sécurité de tout le monde, du personnel d’entraîneurs, des joueurs, est d’une importance primordiale. »