Un fan de Laura Linney frappe la sécurité alors qu’il tente d’obtenir un autographe

L’actrice de « Ozark » Laura Linney a eu une rencontre effrayante avec des fans pendant la Fashion Week de New York qui a conduit à l’agression d’un membre de son équipe de sécurité.

Dans un fan-capturé Vidéo TikTok, Linney est vue vendredi devant un hôtel à New York lorsqu’un fan s’approche d’elle, écartant son agent de sécurité.

« Ne me touche pas », peut-on entendre le fan dire à l’agent de sécurité de l’actrice primée dans la vidéo.

« Hé ! Hé ! Non », a dit l’agent de sécurité au fan tout en plaçant son corps devant Linney, essayant de la protéger. « Vous ne faites pas ça », a-t-il ajouté.

Après quelques secondes brèves et gênantes, la fan a frappé son garde de sécurité à l’arrière de la tête alors qu’il s’éloignait, regardant Linney et sa sécurité et marmonnant quelques mots.

Une fois que le ventilateur s’est rapproché de l’entrée de l’hôtel, il a crié une fois de plus : « Ne me touche pas. »

Linney a immédiatement demandé à son agent de sécurité : « Est-ce que ça va ?

Après cette rencontre brutale, Linney et le membre de son équipe de sécurité se sont éloignés de l’entrée de l’hôtel.

Le représentant de Linney n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital sur l’incident.

L’actrice de « Big C » semblait être l’une des nombreuses célébrités présentes à New York pour la fashion week, qui se termine mercredi. Linney a été photographiée vendredi lors du défilé Christian Siriano SS24 à l’hôtel Pierre.

L’actrice de 59 ans a remporté plusieurs grandes victoires à Hollywood. Linney a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en juillet 2022.

Linney a détaillé cet accomplissement monumental à Fox News Digital à l’époque, en disant : « Cela vous frappe de tellement de manières différentes. Il y a un frisson émotionnel de réaliser que vous faites partie de cette histoire parmi des personnes que vous avez idolâtrées. toute ta vie, que ton nom soit là, qu’il soit là pendant un moment, que mon fils et ma famille puissent venir le voir. C’est très, très excitant. »

