James Blunt sait comment affronter ses trolls Internet – et s’assure qu’ils ne font pas les «mêmes erreurs». Le chanteur de « You’re Beautiful » vient de prouver qu’il n’est pas du genre à jouer quand un utilisateur de Twitter a récemment tenté de donner une touche sexiste à la chanson populaire de Blunt de son premier album de 2004. L’utilisateur de Twitter ‘ToyBox’ s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager matière à réflexion, probablement quelque chose à propos de la chanson que vous n’étiez pas familier auparavant. Et le chanteur et auteur-compositeur anglais avait aussi quelque chose à dire – et ce n’était pas un «Heart to Heart», mais définitivement «The Truth».

Ils ont eu une vision chaude de la chanson, essayant de faire valoir que la chanson consiste à prendre soin de la beauté physique d’une personne et que c’est exactement ce que Blunt a essayé de promouvoir, en l’appelant en outre peu profond. Il a dit: « Je me suis souvenu de cette chanson » You’re Beautiful « de James Blunt. C’est une chanson affreuse si vous l’écoutez. Il s’agit d’un gars qui voit une fille et » tombe amoureux « uniquement en raison de son physique apparence. Il ne sait rien d’autre d’elle. C’est peu profond comme f— « et un peu merdique. »

Le tweet est rapidement devenu viral, suscitant un éventail de réactions mitigées. La plupart des internautes se sont précipités dans la section des commentaires pour avertir l’utilisateur de ne pas s’attaquer à Blunt sur les réseaux sociaux, tandis que beaucoup ont même plaisanté sur le fait que personne ne s’en souciait vraiment ou que c’était censé être une chanson et non une thèse bien documentée.

Il a vu son ex quand il n’était pas en état de faire des réparations sur la relation. Quelles paroles écoutes-tu? Et ouais: ne t’en prends pas @James Blunt sur Twitter: vous avez de meilleures chances de succès en tant que directeur des relations publiques de la Super League européenne. – 190Colditz (@ 190Colditz) 20 avril 2021

Fair play, vous émettez des réponses de qualité aux réponses! Merci pour les rires. – Anthony North (@Anthony_North) 20 avril 2021

C’est une chanson pop, pas une thèse de doctorat. Elle est censée capturer un moment ou une émotion, être accrocheuse et c’est à peu près tout. – 😊Richard Robbins KBF FFS WTAF (@ Richard25972121) 20 avril 2021

Ah, la vieille histoire que nous connaissons tous trop bien. – Badders1 (@ Badders112) 20 avril 2021

Alors que c’était juste une personne au hasard, «ennuyée au travail» qui tweetait sur la chanson de Blunt, il ne se rendit pas compte que Blunt en prenait bientôt note et avait une réponse unique: «c’était mon ex-petite amie».

J’ai tweeté cela parce que je m’ennuyais au travail et c’était la seule chose à laquelle je pouvais penser à l’époque. Je n’ai jamais pensé que le vrai chanteur en donnerait assez au sujet d’une personne au hasard sur Internet pour y répondre, mais nous y sommes. – Toybox (@asktoybox) 20 avril 2021

Cependant, il ne serait pas vrai de dire que Blunt lui-même n’a pas eu une pensée similaire à propos de la chanson auparavant. Bien que reconnu dans le monde entier comme un numéro « romantique » populaire, Blunt le trouve un peu « effrayant ». Dans une précédente interview avec Le gardien, a-t-il dit: «Cela a toujours été décrit comme romantique, mais c’est en fait un peu effrayant. Il s’agit d’un gars (moi) qui est défoncé et qui traque la petite amie de quelqu’un d’autre dans le métro. Mais tout le monde a ces moments où vous vous demandez: Et si j’avais dit quelque chose? «

