Un fan de Gwen Stefani remercie la chanteuse de l’avoir aidée à survivre à l’attaque du métro de New York

La victime d’un attentat dans le métro de New York en septembre a déclaré avoir été inspirée par la chanteuse Gwen Stefani lorsqu’elle s’est miraculeusement relevée de la voie ferrée après avoir été agressée.

La Brooklynite anonyme de 22 ans a déclaré vendredi à FOX 5 New York qu’elle avait été frappée par un homme au hasard après être descendue d’un train à la gare de Crown Heights le 19 septembre. L’agresseur l’aurait alors poussée sur les rails.

La victime raconte que pendant qu’elle était allongée, elle a pu se relever en se rappelant qu’elle s’était tirée sur scène lors de plusieurs concerts de Gwen Stefani. Lors d’un récent spectacle à Las Vegas, la scène était à peu près à la même hauteur que le quai du métro.

“C’est parce que Gwen m’a appelé sur scène tant de fois”, a déclaré la jeune femme. “C’est pourquoi mon corps savait quoi faire.”

Malgré ses blessures, la femme est remontée sur le quai du train et s’est enfuie de la gare. La victime a également déclaré qu’elle souffrait de cauchemars à cause de l’attaque.

“Être dans les rails, c’est ce qui me donne des cauchemars”, a-t-elle déclaré. “C’était la chose la plus effrayante de ma vie.”

La police de New York a déclaré que le suspect s’était enfui après avoir volé le téléphone de la jeune femme. Le crime fait toujours l’objet d’une enquête.

Alors que la victime a recommencé à utiliser le métro pour se déplacer, elle dit qu’elle se sent toujours mal à l’aise à ce sujet.

“Je pense juste que tous ceux qui me regardent vont me faire du mal”, a déclaré la femme. “C’est ce qui a changé chez moi, je ne fais plus confiance à personne. Je pense que tout le monde va me faire du mal maintenant.”

Les crimes violents dans le métro de New York ont ​​explosé ces dernières années. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a récemment annoncé un plan visant à financer 1 200 heures supplémentaires supplémentaires par jour pour que les policiers patrouillent dans les stations.

“Ma priorité numéro un en tant que gouverneur est d’assurer la sécurité des New-Yorkais dans les rues, chez eux, dans leurs écoles et dans le métro, et nous ferons tout ce qu’il faut pour rendre nos métros plus sûrs pour les usagers”, a déclaré Hochul samedi.

De plus, un homme de 32 ans a été bousculé par un agresseur inconnu à une station de métro de Brooklyn vendredi. La victime a subi des blessures physiques lors de l’attaque au hasard.