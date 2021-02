Un fan de Google Earth abasourdi après avoir découvert une île obscure en forme de PENIS ... mais où est-il?

Un superfan de GOOGLE Earth a été abasourdi après avoir repéré une île isolée du Pacifique sous la forme parfaite d’un pénis.

Des photos idylliques de Google Earth montrent le membre massif bordé par une mer d’un bleu clair et recouvert d’une végétation luxuriante, ce qui incite Joleen Vultaggio, 50 ans, à plaisanter: « J’adorerais m’asseoir sur ce d ** k. »

Joleen, de Detroit, Michigan, ne pouvait pas en croire ses yeux quand elle était en train de faire défiler au milieu de l’océan Pacifique et a découvert l’île impétueuse.

La maman de deux enfants, qui a cofondé un groupe Facebook pour les superfans de Google Earth, a marqué les coordonnées de sa découverte surprenante et l’a partagée avec d’autres explorateurs, qui l’ont trouvée hilarante et l’ont surnommée « Penis Island ».

D’une longueur de plus de 500 mètres, la découverte classée X est située dans les îles tropicales de la Trinité au large de la Nouvelle-Calédonie, propriété française, en Océanie.

« Je regardais autour des îles de la Trinité et cela est juste apparu et j’ai pensé ‘wow, ça ressemble vraiment à un pénis non circoncis' », a déclaré Joleen.

«J’ai dû déposer l’épingle sur la carte tout de suite, donc les gens savent que je ne me suis pas contenté de coller cette image via Photoshop ou de la créer moi-même.

«Je l’ai partagé pour que les gens puissent remonter les coordonnées et voir de leurs propres yeux qu’il est physiquement là et qu’il ressemble vraiment à un pénis.

«L’eau est bleue et magnifique et j’aimerais que la région soit plus proche de moi.

«J’adorerais y aller et y voyager et m’asseoir sur le d ** k.

«Je ne suis pas allé mesurer sa taille, mais étant donné que c’est au milieu de l’océan, c’est un gros pénis.

«Je défilais en pensant, s’il y a le pénis, où est le vagin?

« Nous les avons trouvés aussi, mais ce sont plus des formations rocheuses. C’est intéressant de voir ce que le monde a dessus. »

La masse terrestre la plus proche de l’observation effrontée de Joleen est l’île de la Trinité d’Ouvéa, qui compte 3 400 habitants et est connue pour ses plages idylliques.

Joleen passe son temps à trouver des images d’organismes vivants dans des formations rocheuses et des masses continentales et sa communauté Facebook lui permet de les partager avec le monde.

« Mes enfants pensent que je suis des noix »

La mère de trois enfants au chômage vit avec ses deux plus jeunes fils Nicholas Vultaggio, 22 ans, et Anton Vultaggio, 20 ans – mais elle ne leur a pas encore montré sa découverte coquine.

«Mes enfants pensent parfois que je suis folle quand je leur montre des choses, alors je ne leur ai pas montré ça», dit-elle.

« Ils riraient probablement et me feraient un coup d’œil. »

Partageant les images avec d’autres passionnés de Google Earth, elle a simplement sous-titré la photo: « Non circoncis? »

Les superfans ont afflué pour rire de l’île phallique, avec une blague: « Il n’y a pas une fille de cette taille. »

Un autre a inventé la masse terrestre en disant: « D ** k Island? »

Ce n’est pas la première découverte grossière sur Google Earth.

Un énorme dessin d’un pénis est apparu sur le terrain de jeu d’une école dans l’Aberdeenshire, en Écosse – assez grand pour être vu de l’espace.

Le membre massif a été repéré sur une image satellite sur Google Maps à la Mackie Academy.

En Suède, des photos d’un gros pénis et de seins ont été découvertes sur les toits de deux maisons sur Google Earth.

Les illustrations ont été découvertes deux ans après l’achèvement des immeubles, laissant les propriétaires perplexes quant à savoir qui a peint les images classées X.

Les informations sur les images repérées sur Google Earth ont d’abord été recueillies sur un groupe Facebook local, avant d’être publiées par un tabloïd suédois.