Un fan de football indonésien se souvient d’une piqûre de gaz lacrymogène avant son écrasement

MALANG, Indonésie (AP) – Dicky Kurniawan a ressenti une vive piqûre dans ses yeux lorsque la police indonésienne a tiré des gaz lacrymogènes sur le stade de football.

De son siège près d’une sortie, il a déclaré avoir regardé la mêlée se dérouler samedi soir alors que des fans en colère affluaient sur le terrain pour exiger des réponses après que l’hôte Arema FC de la ville de Malang à Java oriental ait perdu contre Persebaya Surabaya, sa première défaite sur son propre terrain. La foule a jeté des bouteilles et d’autres objets, et la violence s’est propagée à l’extérieur du stade, où des voitures de police ont été renversées et incendiées.

Kurniawan, 22 ans, a été choqué lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes sur les spectateurs dans les gradins. Alors que le gaz piquant se répandait dans le stade, Kurniawan a attrapé sa petite amie et – comme tout le monde – s’est précipité vers les sorties.

La ruée massive a conduit à une bousculade qui a tué près de trois douzaines de personnes presque instantanément. Le nombre de morts a atteint 125 et des centaines d’autres ont été blessés dans l’une des tragédies les plus meurtrières au monde lors d’un événement sportif. Plus de 40 000 spectateurs étaient présents au match, tous des fans d’Arema parce que l’organisateur avait interdit les supporters de Persebaya Surabaya en raison de l’histoire de violentes rivalités de football en Indonésie.

“Le chaos était sur le terrain, mais ils ont tiré des gaz lacrymogènes dans les tribunes du stade”, a déclaré Kurniawan en décrivant la tragédie depuis son lit d’hôpital. Il a reçu des ecchymoses au visage mais a déclaré qu’il avait eu de la chance de survivre.

“Maintenant, j’ai fini de regarder le football dans le stade”, a déclaré Kurniawan.

Dans le lit à côté de Kurniawan, l’adolescent Farel Panji a également eu la chance de s’échapper.

Panji, 16 ans, venait de quitter son siège pour se diriger vers la sortie quand les gaz lacrymogènes sont arrivés. Alors que les gens couraient devant lui pour se rendre à la sortie, Panji a déclaré qu’il avait été poussé par la foule et s’était effondré.

“Je me suis évanoui pendant un moment. Quand je me suis réveillé, j’étais toujours dans le coin salon du stade », a déclaré Panji. Il est rentré sain et sauf et a été transporté à l’hôpital le lendemain. Portant un maillot Arema, Panji a déclaré que l’incident de samedi ne l’avait pas empêché d’aimer le club.

L’hôpital général Dr Saiful Anwar de Malang, l’un des nombreux hôpitaux utilisés pour soigner les victimes, était rempli dimanche de parents en deuil attendant d’identifier les corps à la morgue ou d’obtenir des informations sur leurs proches.

Selon la police, 323 personnes ont été blessées dans l’écrasement, dont certaines sont toujours dans un état critique. Au moins 17 enfants figuraient parmi les morts et sept autres enfants sont soignés dans des hôpitaux, selon le ministère de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfance.

L’entraîneur chilien d’Arema, Javier Roca, a conduit les joueurs et autres officiels à rendre hommage aux morts lors d’une cérémonie lundi.

Vêtue de chemises noires, l’équipe s’est réunie devant la statue d’une tête de lion à l’extérieur du stade Kanjuruhan. Des dizaines de supporters d’Arema étaient également présents et ont commencé à pleurer lorsque les joueurs ont versé des pétales de rose autour de la statue et ont prié ensemble.

“Nous sommes venus ici en équipe, demandant pardon aux familles touchées par cette tragédie, à ceux qui ont perdu des êtres chers ou à ceux qui sont toujours soignés à l’hôpital”, a déclaré Roca.

Il a dit que la violence au football doit cesser.

“Nous avons l’impression d’avoir reçu une punition”, a-t-il déclaré. “Un résultat de match ne vaut pas la peine d’être payé avec la vie des gens, encore moins plus de 100 personnes.”

Edna Tarigan, L’Associated Press