Un fan de football « dans un état grave après avoir PLONGÉ DES STANDS à Wembley » lors du match Angleterre-Croatie Euro 2020

Selon des informations locales, le supporter a franchi une barrière avant de plonger au sol.

« Nous pouvons confirmer qu’un spectateur est tombé des tribunes juste après le coup d’envoi du match entre l’Angleterre et la Croatie à Wembley », lire une déclaration du stade.

« Le spectateur a reçu des soins médicaux sur place et a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état grave.

« Nous continuerons à travailler avec l’UEFA pour nous assurer que l’affaire fait l’objet d’une enquête approfondie et nous continuons de surveiller la situation. »

L’UEFA a également confirmé la nouvelle de l’incident inquiétant, qui s’est produit lors d’un match où environ 22 500 supporters ont été autorisés à entrer dans le stade.

Un fan anglais a déclaré au journal local The Evening Standard : « Nous avons vu ses jambes franchir la barrière, puis il est tombé et a heurté le sol et n’a pas bougé.

« Il a semblé prendre des années au personnel pour l’atteindre. Un gars près de nous qui a tout vu pleurait à grands cris.

Un autre fan a déclaré au Standard que les spectateurs avaient été « traumatisé » par la scène.

« Je ne l’ai pas vu, mais j’ai parlé à certains des gars qui l’ont vu à la mi-temps. Ils ont été traumatisés. Il est tombé du balcon vers les sièges et le béton.

«Je pense que cela s’est produit autour du coup d’envoi, sinon je l’aurais remarqué. Ce morceau de sièges a été libéré.

Les fans attendaient avec impatience la rencontre sous un soleil radieux dans la capitale anglaise.

Le match était le premier pour les deux équipes dans leur campagne du Groupe D, et était une revanche de la demi-finale de la Coupe du monde remportée par la Croatie à Moscou en 2018.

L’Angleterre est sortie vainqueur dimanche grâce à une frappe de Raheem Sterling en seconde période.