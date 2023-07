Un fan de football brésilien décède après avoir été touché au cou par une bouteille de bière devant le stade de Sao Paulo | Nouvelles du monde

Une femme est décédée au Brésil – deux jours après avoir été touchée au cou par une bouteille de bière lors d’une bagarre dans un stade de football.

Gabriela Anelli, 23 ans, a subi deux crises cardiaques après avoir été frappée à l’extérieur de l’Allianz Parque alors qu’elle attendait pour entrer.

Selon son frère Felipe, elle a été transportée à l’hôpital et opérée après avoir été frappée, et avait déjà subi une chirurgie cardiaque, pulmonaire et rénale dans son enfance.

Le club de football Palmeiras, qui évolue au stade de Sao Paulo, a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il « ne peut pas accepter qu’une femme de 23 ans soit victime de barbarie dans un lieu qui devrait être un lieu de divertissement ».

Il a ajouté qu’il souhaitait que la police enquête sur ce qui s’était passé car cela « nuisait à l’image du football brésilien ».

Le même jour, un autre incident s’est produit dans une autre zone du stade peu de temps avant que la femme ne soit blessée, obligeant l’arbitre à interrompre le match afin que les gaz lacrymogènes utilisés par la police puissent se dissiper.

Image:

Allianz Parque à São Paulo





Ednaldo Rodrigues, président de la Confédération brésilienne de football, a déclaré qu’il travaillait avec les autorités « pour éviter que des épisodes criminels et tristes comme celui-ci ne se reproduisent ».

« Tout comme dans la question du racisme, c’est assez (de la violence) », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Le football est une question de passion et non un lieu où des criminels infiltrés agissent avec violence. »

Le Santos FC, une autre équipe brésilienne de haut vol, a envoyé un message de solidarité, écrivant sur Twitter : « Les quatre clubs avec les plus grands supporters de Sao Paulo sont solidaires avec la famille de Gabriela Anelli en ce moment de douleur immense.

« Alors, nous embrassons également tous les fans, la famille, les athlètes, les professionnels et les amoureux du football attristés par cet épisode malheureux. Que cette affaire révoltante ne soit pas vaine.

« Nous, athlètes, comités techniques et supporters, voulons voir des arènes et des stades sans peur, sans violence, sans discrimination ni intolérance, avec une rivalité saine et juste sur le terrain, dans un environnement où la joie prévaut, une caractéristique si frappante du football brésilien football. »