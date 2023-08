Un fan de Drew Barrymore arrêté pour harcèlement criminel après avoir verbalement abordé l’actrice sur scène

Drew Barrymore a eu une semaine effrayante.

Barrymore a été verbalement abordée par un fan lors d’un événement lundi, et maintenant cet homme a été arrêté pour l’avoir « traquée ».

Chad Michael Busto a été arrêté mercredi après que la police de Southampton, dans l’État de New York, a répondu à un appel au 911 d’une personne suspecte. Il a été rapporté que Busto faisait du vélo dans des allées privées et disait aux résidents qu’il cherchait la maison de Barrymore, selon un communiqué de presse de la police de la ville de Southampton.

L’homme de 43 ans a d’abord été arrêté, interrogé, puis relâché par la police. Cependant, une enquête de suivi menée par des détectives « a conduit à des faits qui étayaient une accusation de harcèlement criminel », indique le communiqué.

Busto a été arrêté jeudi et accusé de harcèlement criminel au 4ème degré, ce qui est un délit de classe « B ». Fox News Digital peut confirmer que Busto a été traduit en justice vendredi matin devant le tribunal de justice de la ville de Southampton et libéré.

Les représentants de Barrymore n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Ce dernier incident survient deux jours seulement après que Busto se soit précipité sur scène alors que Barrymore et le musicien Reneé Rapp parlaient lors d’un événement au 92nd Street Y le 21 août.

L’actrice répondait à une question lorsqu’un homme, qui s’est identifié comme étant Chad Michael Busto, a crié son nom. Barrymore a été clairement surprise lorsqu’elle a répondu : « Oui, salut ! »

« Tu sais qui je suis. J’ai besoin de te voir à un moment donné pendant que tu es à New York… OK », peut-on entendre Busto dire alors qu’il s’approche de la scène dans vidéo partagée sur les réseaux sociaux .

Barrymore a été rapidement escorté hors de la scène par Rapp, mais les deux sont revenus plus tard pour terminer leur discussion.

Un organisateur de l’événement s’est entretenu avec Fox News Digital à propos de l’incident, expliquant que l’on pensait initialement que l’homme se dirigeait vers son siège lorsqu’il a commencé à s’approcher de la scène.

« Il avait un billet pour l’événement. Il a marché dans l’allée. Alors qu’il arrivait devant, le garde l’a vu, a pensé qu’il prenait place, et puis tout d’un coup, il s’est mis à crier », a déclaré la source. .

« Le garde l’a immédiatement attrapé, l’a fait traverser le devant de la scène… la porte de sortie est de l’autre côté, le garde l’a fait traverser et l’a escorté jusque dans la rue. »

La source a expliqué que Barrymore et Rapp se sont dirigés vers la salle verte par prudence.

« Le garde leur crie : « Allez dans la salle verte » », a expliqué la source, ajoutant que Rapp avait inauguré « Le spectacle Drew Barrymore » animateur en coulisses.

« Ils sont juste entrés dans la salle verte et y sont restés environ 10 minutes. Une fois que nous leur avons assuré que tout allait bien, [they] Je suis revenu tout de suite et le spectacle a continué. »

