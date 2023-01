Un fan de cricket qui a juré de ne pas se marier jusqu’à ce que Kohli marque son 71e siècle obtient le meilleur “cadeau de mariage”

Tous les fans de cricket attendaient que la star indienne du cricket Virat Kohli marque son 71e siècle. Cependant, un fan a pris une longueur d’avance en décidant de ne pas se marier tant qu’il n’aura pas vu son joueur de cricket préféré atteindre la barre des trois chiffres. Aman Agarwal, 34 ans, a pris son compte Twitter officiel et a partagé une image de lui-même dans sa tenue de mariage. “J’ai demandé le 71e siècle mais il a marqué 74e lors de ma journée spéciale”, lit la légende. Aman a partagé un collage où d’un côté il a été vu tenant la pancarte “Je ne me marierai pas jusqu’à ce que Virat Kohli marque son 71e”. De l’autre côté, il y a une photo de lui portant un sherwani de mariage, devant sa télé.

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale avec plus de 650 000 vues. « Moment de bien-être !!!! Félicitations et que Dieu vous bénisse avec une vie conjugale heureuse”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Une promesse a été faite une fois et cette promesse a été tenue. Shaddi mubarak bhai.”

Jetez un oeil au poste:

Pendant ce temps, Vrat Kohli a écrasé un 166 invaincu pour couler le Sri Lanka dans le troisième ODI à Thiruvananthapuram dimanche. Le cent de Kohli, son troisième siècle ODI au cours des quatre derniers matches, était entrelacé de 13 quatre et 8 six imposants. Bien qu’il y ait eu de nombreux coups élégants dans le coup mémorable de Kohli, un six en particulier qui a été touché par lui a fait la une des journaux.

Au cours de son coup de tonnerre, Kohli a frappé un tir d’hélicoptère de type MS Dhoni pour un énorme six. L’énorme 97m six est venu sur la troisième livraison du 44e over du match, joué par Kasun Rajitha du Sri Lanka. Le formidable coup de Kohli a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux et plusieurs vidéos du même ont inondé Twitter. Un utilisateur de Twitter a partagé la vidéo des six monstrueux de Kohli sur le site de microblogging. Tout en partageant la vidéo amusante, ce fan a écrit: “Il a dit” Mahi Shot “à la fin. #Mahirat.

