Un fan de cricket déçu de la Coupe du monde 2019 révèle ce que c’est que d’être un mème

Le fan de cricket pakistanais, Muhammad Sarim Akhtar, n’avait aucune idée que sa réaction instinctive lors du match de la Coupe du monde en 2019 le propulserait vers une renommée mondiale. Il a affiché un regard déçu lors d’un match de Coupe du monde qui a eu lieu entre le Pakistan et l’Australie. Internet a trouvé son expression si pertinente qu’elle a été diffusée une infinité de fois sous la forme d’une tendance majeure des mèmes qui a pris d’assaut les médias sociaux à travers le monde. Sa nouvelle renommée a été si instantanée qu’il a été interviewé juste après le match et les autres spectateurs du terrain de cricket ont su qu’ils avaient assisté à la naissance d’une nouvelle célébrité sur Internet.

Lors d’une interaction avec LadBible, le fan de cricket a partagé qu’il adorait le processus de le voir devenir le visage d’une tendance virale. De plus, il adorait la façon dont les gens utilisaient son cliché viral dans des aspects créatifs, ouvrant ainsi la voie à la célébrité instantanée. Tout en réfléchissant à l’ensemble du parcours, d’être un fan de cricket à devenir une célébrité sur Internet, Sarim a déclaré que ce n’était rien de moins qu’une expérience hors du corps pour lui. Bien qu’il ait entendu et observé des gens devenir des mèmes et devenir viraux, il n’avait aucune idée de ce que cela faisait d’être l’un d’entre eux.

«Vivre cela a été formidable, une expérience hors du corps. J’avais entendu parler de gens qui devenaient des mèmes, mais le traverser, le vivre, c’était tout simplement à couper le souffle », a-t-il déclaré. Le fan de cricket pakistanais a reçu plusieurs réponses de ses amis proches et des membres de sa famille, mais il se souvient que la meilleure réaction est venue de ses parents. Selon Sarim, ses parents regardent toujours toutes ses interviews du passé car cela les excitent toujours. “La meilleure réaction est venue de mes parents, encore à ce jour ils veulent voir toutes les interviews que j’ai faites, chaque article qui a été écrit sur moi, ça les excite”, a-t-il expliqué.

Pour ceux qui ne le savent pas, son regard déçu est venu après que le Pakistanais Asif Ali, sur qui Sarim avait placé l’espoir de mener l’équipe à la victoire, a laissé tomber une prise cruciale pendant le match. Cela a finalement conduit l’équipe adverse d’Australie à vaincre le Pakistan par 40 points. C’est à ce moment-là que les caméras ont capturé l’expression de Sarim dans le stade, l’air à la fois déçu, en colère et fatigué, les deux mains posées sur sa taille. Le regard capté par la caméra du stade a été diffusé en direct dans le monde entier.

