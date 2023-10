Un fan de carburant du couple de Love Island craint de se diviser trois mois seulement après le spectacle avec une publication louche sur TikTok

Le couple de LOVE Island, Jess Harding et Sammy Root, a déclenché des rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés trois mois seulement après avoir remporté la série.

Jess, 23 ans, propriétaire d’une clinique de beauté, et Sammy, 22 ans, chef de projet, ont trouvé l’amour après être apparus dans l’émission de rencontres ITV2, mais il semble que les ennuis soient au paradis après une série d’indices révélateurs.

Instagram

Jess Harding et Sammy Root de Love Island ont déclenché des rumeurs de séparation[/caption] Getty

Sammy a partagé un message énigmatique sur la « jalousie » sur son TikTok[/caption]

Jess, basée à Londres, est actuellement en vacances à Ibiza et a récemment partagé sur Instagram des clichés d’elle superbe en bikini et profitant de soirées bien arrosées avec des amis.

Mais certains fans n’ont pas tardé à souligner que Sammy n’était nulle part, les laissant spéculer sur le fait que le couple avait décidé d’arrêter.

Tandis que d’autres ont remarqué que les deux hommes n’avaient pas posté ensemble sur les réseaux sociaux depuis des semaines.

Sammy a ensuite fait parler les fans en partageant une vidéo sur ce compte TikTok sur la « jalousie ».

La citation disait : « Les hommes ne sont pas jaloux lorsque quelqu’un frappe leur petite amie. Ils deviennent jaloux de la fille qui donne au gars l’attention qu’il souhaite.

Sammy a depuis été vu en train de s’amuser alors qu’il sortait seul lors du lancement du nouveau magasin Intimissimi Uomo à Oxford Street, Londres.

Un certain nombre de fans se sont précipités pour commenter les derniers messages de Jess et Sammy, partageant leurs théories inquiétantes.

L’un d’eux a écrit : « Pourquoi est-ce que je pense que vous vous êtes séparé ou ai-je raté quelque chose ? »

Un autre a posté : « Encore une fois, non Jess. Honte à Sammy.

« Oh non! J’espère que les rumeurs ne sont pas vraies. J’aime Sammy et Jess en couple. J’espère que toute la pression des gens qui veulent en avoir un morceau n’est pas trop forte.

Un quatrième a simplement demandé : « Est-ce que vous et Jess êtes toujours ensemble ?

Tandis que les fans commentaient également le dernier cliché de maillot de bain de Jess, avec un message : « Tu as l’air folle, Jess. Je prie pour que Sammy et toi soyez toujours ensemble.

Un deuxième a dit : « Jess, que s’est-il passé à 4 heures du matin qui t’a poussé à réserver Ibiza et à dire aux gens d’Ibiza que tu n’es pas avec Sammy ?

Quelqu’un d’autre a déclaré : « Tant de gens ont voté pour que vous gagniez, le moins que vous puissiez faire est de leur faire le point sur votre relation avec Sammy. »

« Si vous vous séparez, alors c’est la perte de Sammy. Période », a partagé ce fan.

Mais ce fan l’a défendue et a déclaré : « Quelqu’un a-t-il le sens de réaliser qu’elle ne voudra peut-être pas parler de Sammy s’ils se séparent ? Arrêtez de demander.

Cela survient après que Jess ait alimenté des rumeurs de séparation après avoir fait la fête en solo sans son petit ami de Love Island lors de l’événement InTheStyle.

Bien qu’ils aient enduré une romance mouvementée lors de leur participation à l’émission ITV2, le couple est devenu le favori et a remporté la victoire pour remporter 50 000 £ et conquérir le cœur de la nation plus tôt cette année.

Elle faisait la fête avec Charlotte Crosby lors de la célébration du 10e anniversaire d’InTheStyle à Libertine.

Et tandis qu’elle quittait la salle avec un immense sourire, son homme Sammy était absent.

Cela a suscité l’inquiétude des fans – leur dernière apparition publique ensemble remonte à dix jours lors des prix Who Cares Wins du Sun.

Doug Seeburg

Les deux hommes n’ont pas été vus ensemble depuis que The Sun’s Who Cares Wins Awards[/caption]