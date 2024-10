Un fan de Borderlands diagnostiqué avec un cancer de stade 4 voit GoFundMe sauter plus de 10 000 $ pour dépasser son objectif quelques jours après que la communauté du jeu s’est impliquée

Plus tôt cette semaine, Caleb McAlpine, un fan « inconditionnel » autoproclamé de la série de jeux de tir Borderlands, a déclaré qu’on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale de stade 4, puis qu’il avait été mis en contact avec le développeur du jeu dans l’espoir qu’il pouvoir jouer à Borderlands 4 plus tôt. Ce n’est cependant pas la seule chose pour laquelle la communauté de Borderlands a aidé, car le financement de son traitement a explosé depuis lors.

McAlpine a expliqué que les médecins lui avaient donné environ 7 à 12 mois à vivre dans le pire des cas, et même s’il répondait bien au traitement de chimiothérapie, il pourrait ne pas voir s’écouler encore deux ans. À ce titre, McAlpine a contacté la communauté le réseaux sociaux et a demandé s’il y avait une chance qu’il puisse jouer au prochain Borderlands 4 avant sa sortie officielle l’année prochaine.

Le PDG du développeur Gearbox Software, Randy Pitchford, a apparemment été informé de la situation et a depuis envoyé un e-mail au fan de longue date « pour qu’il fasse tout ce que nous pouvons pour que quelque chose se produise ».

Cependant, la communauté Borderlands ne s’est pas contentée de partager et de diffuser l’histoire de McAlpine. Le Page GoFundMe Cette collecte d’argent pour couvrir ses frais médicaux et son voyage au centre de cancérologie a depuis dépassé son objectif de 9 000 $. Lorsque nous avons couvert pour la première fois l’histoire de McAlpine il y a trois jours, la campagne avait permis de récolter 2 465 $. Au moment de la rédaction de cet article, la page a depuis quadruplé et se situe à 10 637 $, soit 118 % au-dessus de l’objectif initial.

Dans un commentaire ultérieur sur RedditMcAlpine a partagé sa gratitude envers les internautes qui ont contribué à faire passer le message. « Merci à tous pour vos aimables paroles », a-t-il écrit. « Je veux juste vous faire savoir à tous que Gearbox a quelque chose en préparation et je me rendrai au Texas pour les rencontrer tous à leur siège tant que je Je peux voyager vers la mi-novembre ou la fin novembre. Merci à tous, cela signifie plus que les mots ne peuvent le décrire.

Borderlands 4 se déroule sur une toute nouvelle planète plutôt que sur le pilier de la série Pandora.