Un fan de Bollywood remplace “Kesariya” par “Dil Dooba” et Internet pense que c’est la même chanson

La chanson de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, Kesariya, a fait la une des journaux pour de nombreuses raisons – de la controverse “love storiyaan” aux mèmes qu’elle a organisés. Cependant, cette fois, c’est différent car la chanson a eu un “croisement” inattendu avec la chanson “Dil dooba” d’Akshay Kumar et Aishwarya Rai. Initialement mise en ligne par “qualiteaposts”, la vidéo montre Ranbir et Alia de Kesariya, mais la musique de fond a été remplacée par la chanson de Bollywood Dil Dooba. “Pourquoi cela correspond-il si bien”, lisez plus loin la vidéo.

Avec plus de 1 lakh vues, la vidéo est devenue virale et les gens peuvent être vus partager la vidéo sur leurs histoires. Regardez par vous-même :

Les pas s’accordent parfaitement aux airs de ‘Dil Dooba’. “Bien mieux que la chanson originale”, a écrit un utilisateur d’Instagram.

La chanson Kesariya a été composée par Pritam et écrite par Amitabh Bhattacharya. De nombreux utilisateurs de Twitter ont pu être vus taguer Pritam pour obtenir des éclaircissements sur la prétendue “copie”. La chanson avait été assez médiatisée et les gens l’attendaient avec impatience. Depuis sa chute, Kesariya a donc fait l’objet de beaucoup d’examens, d’autant plus que les paroles de “love storiya” ont lancé les mèmes.

Pendant ce temps, plus tôt, connue sous le nom de Dancing Dadi, Ravi Bala Sharma est devenue une sensation sur Internet avec ses vidéos de danse gracieuses. Récemment, elle a laissé tomber un autre Instagram Reels d’elle-même dansant sur le morceau romantique de Ranbir et Alia Kesariya du film Brahmastra Part One: Shiva. Elle avait l’air divine dans une jupe jaune et un chemisier rose qu’elle a associés à un dupatta multicolore.

La Dancing Dadi préférée d’Internet a montré ses mouvements impeccables sur le morceau populaire chanté par Arijit Singh. Les fans de la créatrice ont fait la queue pour partager leur réaction à sa dernière vidéo. “Si jolie et gracieuse madame”, a déclaré un utilisateur. Un autre a écrit: “Belle toujours auntyji.” Un troisième utilisateur a ajouté: “De telles expressions mignonnes !! Tu es adorable grand-mère.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici