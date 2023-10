Un fan d’Arsenal a « agressé verbalement » l’ancienne star des Gunners – avant de donner des coups de poing à d’autres supporters : rapport

Arsenal a peut-être remporté une victoire significative 1-0 contre Manchester City à l’Emirates Stadium dimanche, mais des scènes peu recommandables dans la tribune de presse ont légèrement gâché l’occasion.

La frappe de Gabriel Martinelli à la 86e minute, qui a nécessité une énorme déviation de Nathan Ake, a permis aux hommes de Mikel Arteta de repartir avec les trois points, alors qu’ils marquaient un énorme but pour le reste de la Premier League.

Cependant, pendant le match, un fan d’Arsenal aurait affronté Samir Nasri – qui a joué pour les Gunners et Manchester City au cours de sa carrière – qui travaillait comme expert. Le supporter aurait crié des injures verbales au Français, comme l’a souligné pour la première fois ParlerSport vivre à l’antenne.

Nasri a brillé pendant son séjour à Arsenal (Crédit image : Getty Images)

Le commentateur Sam Matterface a expliqué la situation : « Il y a un supporter qui hurlait dans sa [Nasri’s] visage en ce moment. C’est un peu inutile qu’il s’implique avec Nasri qui essaie juste de faire son travail.

« Nasri est juste là, barré par le supporter, il devrait y avoir plus de stadiers ici pour s’assurer que cela n’arrive pas. »

Perry Groves, ancienne star d’Arsenal et co-commentateur de Matterface, a ajouté : « C’est là que la configuration de la presse n’est pas la meilleure. La sécurité doit sortir le ventilateur. Il y a quelques fans d’Arsenal, et ça me fait mal de le dire, qui se sont déshonorés.

Martinelli a remporté un but tardif contre City (Crédit image : Getty Images)

Le supporter aurait ensuite lancé des coups de poing sur d’autres supporters d’Arsenal, avant d’être finalement expulsé de l’Emirates Stadium. ParlerSport a suggéré que Nasri avait également l’air « vraiment secoué » après l’incident, bien qu’il ait réussi à se ressaisir après avoir travaillé à plein temps afin de prendre des photos avec les fans d’Arsenal.

Nasri a troqué Arsenal de manière controversée contre Manchester City en 2011, le joueur de 36 ans, aujourd’hui à la retraite, remportant deux titres de Premier League au cours de son séjour à l’Etihad.

Des passages à Séville, Antalyaspor, West Ham United et Anderlecht ont suivi, avant de raccrocher les crampons en 2021. Il travaille désormais dans les médias en tant qu’expert.

Plus d’histoires d’Arsenal

Une toute nouvelle technologie a été testée à l’Emirates Stadium pour le match d’Arsenal contre Manchester City.

Et Declan Rice a expliqué en exclusivité à FourFourTwo pourquoi il avait choisi pour rejoindre les Gunners cet été.