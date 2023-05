Cela fait 20 ans qu’un nouvel épisode de Friends n’a pas été diffusé à la télévision, mais les fans s’allument toujours par millions.

Mais toutes ces années plus tard, nous apprenons encore de nouveaux détails sur l’émission emblématique, et les téléspectateurs aux yeux d’aigle pourraient être sur quelque chose.

Friends – qui a suivi la vie de six amis vivant à Manhattan, New York – a été diffusé pour la première fois en 1994 et a duré dix séries complètes jusqu’en 2004.

Il mettait en vedette Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

Mais près de 20 ans après la diffusion du dernier épisode, un fan inconditionnel de la sitcom s’est rendu sur les réseaux sociaux pour repérer une erreur inédite.

Une femme regardait le premier épisode de la saison 10, intitulé The One After Joey and Rachel Kiss sur son téléviseur grand écran.

Mais elle a rapidement repéré un trou géant qui a été vu par erreur devant la caméra et s’est rapidement rendue sur les réseaux sociaux avec ses découvertes.

Elle a tweeté: « J’adore quand vous pouvez dire que quelque chose a été tourné avec un appareil photo qui n’avait aucune intention d’être jamais mis sur un téléviseur à écran large.

« Je regarde Friends, et regarde ça. Regardez ce trou géant sur le côté de l’appartement de Joey et Chandler !

Le clip qu’elle a posté sur le site de micro-blogging montrait un trou découpé dans le mur du plateau qui avait la forme d’un carré.

On suppose que cela a été utilisé pour aider à positionner les caméras ou d’autres équipements de gréement pendant qu’ils tournaient les scènes à l’intérieur de l’appartement.

Les fans se sont également rendus sur le site pour commenter les nouvelles découvertes sous son message d’origine.

L’un d’eux a écrit : « Quoi. Normalement, ils coupent simplement le haut et le bas.

Un deuxième fan s’est exclamé: « Je l’ai remarqué aussi. »

Pendant ce temps, un troisième a écrit: « Il y en a tellement dans Friends mais j’adore les trouver rend toutes les rediffusions encore plus amusantes. »