copains peut avoir terminé sa course de 10 saisons en 2004, mais un fan aux yeux d’aigle sur TikTok uniquement maintenant attrapé une erreur d’édition que vous devrez voir pour croire.

Utilisateur TikTok @bronniiieee a partagé un clip vidéo du copains épisode « Celui de Massapequa », dans lequel Ross (David Schwimmer) et Rachel (Jennifer Aniston) prétendent être un couple marié lors d’une fête d’anniversaire pour les parents de Ross, jouée par Elliott Gould et Christina Pickles. Dans la scène partagée par @bronniieee, Ross et Rachel parlent au père de Ross, quand soudainement la scène se coupe et quelqu’un d’autre se tient à la place de Gould.

Probablement, cette personne est un stand in, c’est-à-dire une personne qui « se substitue » littéralement à un acteur sur le plateau, généralement pour les répétitions, les installations d’éclairage ou lorsque cet artiste ne peut tout simplement pas filmer à ce moment particulier. Un exemple sur copains est quand Lisa Kudrow est jouant à la fois Phoebe et Ursula dans une scène: un support est utilisé pour jouer l’arrière de la tête du jumeau opposé. Cependant, le point d’un stand in est qu’ils ne peuvent pas être identifiés comme un acteur différent, ruinant ainsi l’illusion.