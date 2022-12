Un fan croate interrompt Ivana Knoll, “fan la plus chaude de la Coupe du monde”, lors d’une interview

Un fan de football croate a interrompu de manière hilarante le célèbre mannequin Ivana Knoll lors d’une interview télévisée. L’incident s’est produit après que les finalistes de la Coupe du monde de football 2018 eurent pris le dessus sur le Brésil en quart de finale.

Ivana, interrogée sur la course de rêve de la Croatie dans le tournoi, a répondu qu’elle s’attendait à ce que l’Argentine se qualifie pour les demi-finales. À ce moment-là, un fan croate, qui se tenait au-dessus de l’épaule d’Ivana, s’est penché vers le microphone et a dit : “Moi aussi, je suis croate.”

Ivana a également estimé que les hommes de Zlatko Dalic battraient désormais l’Argentine en demi-finale aussi “facilement, comme ils l’ont fait il y a quatre ans”, faisant référence à la victoire 3-0 de la Croatie sur l’Argentine en phase de groupes lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018.

Ivana a été sous les projecteurs lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et certains ont accusé l’ancienne Miss Croatie d’être insensible à la culture et aux traditions du pays hôte, le Qatar, avec ses choix vestimentaires.

L’autorité du tourisme du Qatar a précédemment déclaré que «les visiteurs (hommes et femmes) sont censés faire preuve de respect pour la culture locale en évitant de révéler excessivement leurs vêtements en public. Il est généralement recommandé aux hommes et aux femmes de s’assurer que leurs épaules et leurs genoux sont couverts.

En termes de football, la Croatie n’a pas été l’équipe la plus offensive ou la plus esthétique, mais elle a montré sa mentalité résolue pour atteindre les demi-finales.

En quart de finale, l’attaquant brésilien Neymar a réussi à ouvrir le score grâce à une superbe frappe dans les dernières minutes de la première période de prolongation. Les Croates n’étaient pas près de baisser les bras puisque Bruno Petkovic les a ramenés à égalité à la 117e minute. La Croatie est finalement sortie victorieuse aux tirs au but pour atteindre les quarts de finale.

L’Argentine a connu une trajectoire similaire lors de son match des huitièmes de finale contre les Pays-Bas. L’équipe néerlandaise a égalisé tardivement pour prolonger le match. L’équipe dirigée par Lionel Messi a finalement réussi lors des tirs au but.

La Croatie affrontera désormais une équipe argentine pleine d’énergie en demi-finale le 14 décembre au stade Lusail. Les hommes de Zlatko Dalic avaient atteint la finale de l’édition 2018 de la Coupe du monde de Russie. Cependant, ils ont été battus par la France lors de l’affrontement au sommet.

Dans l’autre demi-finale, le Maroc affrontera la France, championne en titre. La finale de la Coupe du monde 2022 se jouera le 18 décembre.

