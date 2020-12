Alors que les manifestations paysannes dans la capitale nationale commencent le jour 13, le soutien et la solidarité aux agriculteurs ont augmenté de toutes parts. Et maintenant, les fans du capitaine de cricket indien Virat Kohli exigent que lui aussi élève la voix pour soutenir les agriculteurs.

Des milliers d’agriculteurs ont protesté dans tout le pays pour exiger l’abrogation de trois lois agricoles centrales adoptées par le gouvernement indien en septembre. Alors que les agriculteurs ont appelé mardi à une grève nationale ou à Bharat Bandh, les manifestations pacifiques et la résilience des agriculteurs leur ont apporté la solidarité de diverses personnalités publiques, y compris des politiciens, des stars de cinéma, des musiciens et des sportifs.

Et maintenant, il semble que les fans de célébrités qui sont silencieux sur la question sont prêts à obtenir leur réponse à la question. Un de ces incidents s’est produit lors du deuxième match T20 entre l’Inde et l’Australie le 6 décembre. L’équipe indienne de cricket dirigée par Virat Kohli a battu l’Australie par six guichets lors du deuxième T20 International pour remporter la séquence de trois matchs consécutifs au Sydney Cricket Ground dimanche.

LIRE AUSSI: Pourquoi les agriculteurs protestent-ils? Tout ce que vous devez savoir sur Bharat Bandh Against Center Agri Reforms

Alors que la performance de l’équipe indienne a été le clou de la soirée, une vidéo des tribunes devient virale au milieu des manifestations paysannes en cours en Inde. La vidéo montre un fan de cricket dans le public hurlant à Virat Kohli, lui demandant de faire preuve de solidarité avec les manifestations paysannes.

La jeune femme, dont le visage est brièvement visible dans la vidéo montrant Virat Kohli quittant les tribunes après le match de dimanche, crie à Kohli et lui demande de soutenir les agriculteurs.

« Soutenez les paysans de l’Inde, morceau de papier toilette », crie la femme. «Kisan ekta zindabad», ajoute-t-elle.

On ne sait pas si Kohli pouvait entendre la femme depuis les gradins. Mais la vidéo de la femme hurlant à Kohli devient virale sur les réseaux sociaux.

Les protestations continues des agriculteurs ont conduit plusieurs sportifs d’États comme le Pendjab à faire preuve de solidarité avec les agriculteurs. Le lauréat du prix Arjuna et ancien basketteur indien Sajjan Singh Cheema est de retour et a soulevé un soutien pour une campagne de récompense wapsi en faveur des agriculteurs protestataires. Selon les rapports, Cheema avait réussi à gagner le soutien de 30 anciens médaillés olympiques et continentaux.

Les légendes de la boxe du Punjab Jaipal Singh, Kaur Singh et Gurbax Singh Sandhu ont également déclaré qu’ils rendraient leurs prix.

Les lutteurs professionnels d’origine indienne Jinder Mahal (Raj Dhesi), Samir Singh (Harv Sihra) et Sunil Singh (Gurv Sihra) se sont rendus sur Instagram pour étendre leur soutien à la manifestation paysanne en cours en Inde. Alors que Dhesi, un ancien champion de la WWE, a publié une photo de la manifestation prétendant être avec des agriculteurs punjabi, la voix de ceux qui essaient de subvenir aux besoins de leurs familles doit être entendue de manière pacifique; Les frères Sihra ont posté de vieilles photos de leur séjour au Pendjab, dans lesquelles ils ont également déclaré qu’ils soutenaient les agriculteurs indiens.