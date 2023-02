Un fan compile les anciennes interviews de Shah Rukh Khan alors qu’il parle de sa croyance en Dieu et de lui-même

“Pathaan” de Shah Rukh Khan a rendu les fans fous de rage face au retour le plus attendu et l’a accueilli à bras ouverts dans le monde entier. Alors que ses films battent des records les uns après les autres, la star de Bollywood est sous les feux de la rampe depuis un certain temps maintenant. Cela a donné aux SRKians un moment parfait pour célébrer non seulement en s’engageant avec lui lors des sessions “Demandez à SRK”, mais en revenant à maintes reprises sur ses interviews qui sont la preuve de son impact, de sa grandeur et de la gentillesse qui lui a valu le titre. de la “dernière des étoiles”.

Parmi les nombreux, un tel fil Twitter a mis en évidence quelques-unes des anciennes interviews de SRK où il a parlé de sa croyance en Dieu et en lui-même, ce qui l’a aidé à faire un long chemin. Dans la première interview, il a partagé que sa seule raison de croire en Dieu était qu’il voulait rencontrer ses parents qui sont partis pour la demeure céleste il y a des années. Dans le second, il a révélé à quel point il se sentait bizarre lorsque les fans le suivaient alors parce qu’il fut un temps où il faisait la même chose pour Shatrughan Sinha, Amitabh Bachchan, etc.

oh comme les temps ont changé ❤️ c’est comme une petite capsule temporelle.aussi @ShatruganSinha ji, je sais que tu as toujours soutenu @iamsrk dans les bons ou les mauvais jours. vous devriez absolument regarder ça, il y a une belle petite surprise pour vous dedans. ça va vous faire sourire ❤️✨ pic.twitter.com/oof0OT3HVT – Bru (@BruJack) 31 janvier 2023

Un autre clip a montré pourquoi il s’appelait «l’enfant de Dieu», car on pouvait l’entendre dire: «Je crois que lorsque vous envoyez vos parents dans l’autre monde et si vous pouvez vous assurer qu’ils sont assis sur la tête de Dieu et leur dire que écoutez, ‘Maintenant, quand vous nous avez emmenés, prenez soin de lui’ donc il doit écouter.” Et il semble que Dieu les ait écoutés et s’est assuré qu’il obtienne ce qu’il mérite. Mais cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, Shah Rukh croit que son succès ultime est le résultat de son travail acharné et de son dévouement qui sont allés au-delà des exigences conventionnelles pour devenir la star qu’il est aujourd’hui !

CE. c’est ridicule quand les gens considèrent Shah Rukh uniquement dans la ligue des Salmans et des Aamirs et pas des grands *acteurs*. Il avait plus en commun avec les Irfans et les Nawazs qu’avec les Khans. Il vient de devenir une star. Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas rivaliser avec les comédiens. pic.twitter.com/U16RyKdOHA – Bru (@BruJack) 31 janvier 2023

Ceci, comme d’habitude, a fait verser des larmes de joie aux fans pour SRK qui garde son amour en vie et leur donne un confort comme aucun autre. De là, cela prouve que c’est le monde de SRK et que nous ne faisons que vivre dedans !

