Un fan brésilien de Jalpaiguri nomme sa maison “Brazil House”

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a commencé au Qatar, et l’excitation n’est pas seulement pour les amateurs de football à travers le pays, mais aussi pour les Bengalis. La chanson populaire “Shob Khelar Shere Bangalir Tumi Football” a pris le dessus. Après le début de la Coupe du monde dimanche, l’excitation s’est emparée de Jalpaiguri. Dans le quartier de Jalpaiguri, bien que l’hiver arrive, la folie de la Coupe du monde monte. Pendant ce temps, l’excitation à Brazil House à Jalpaiguri a traversé tous limites.

Ranjan Pal est un résident du quartier Maskalai Bari du quartier n° 22 de la municipalité de Jalpaiguri. Il est homme d’affaires de profession. Sa maison est connue sous le nom de “Brazil House”. La couleur de la maison est jaune-vert, enveloppée dans le drapeau brésilien. Le fils de Ranjan, Riju, est un amoureux du football et un fan aveugle du Brésil. C’est pourquoi Ranjan a nommé sa maison Brazil House en cadeau. . Environ huit à quatre-vingts personnes se sont rassemblées pour voir la maison du Brésil bien décorée. La famille est heureuse. Le père de Riju, Ranjan Pal, a déclaré: “Le bonheur de mon fils est le plus grand plaisir pour moi. Le sport préféré de mon fils est le football. Son équipe préférée est le Brésil Par conséquent, nous avons décoré toute la maison avec les couleurs et les drapeaux du pays du Brésil et l’avons nommée Brazil House. Il a également déclaré: “Riju est un enfant aux capacités différentes. Il ne peut pas jouer seul sur le terrain de jeu, mais il aime regarder le match à la télévision.”

Riju, avec sa famille, ainsi que les habitants du quartier, profite de la bataille du terrain de jeu. La mère de Riju a déclaré : « La maison a été décorée deux jours avant le début de la Coupe du monde de football. Il est décoré chaque année. La maison a été transformée en maison brésilienne pour faire plaisir à mon fils. Sa joie double quand il voit le match brésilien.” La famille espère que le Brésil remportera la Coupe du monde cette fois.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici