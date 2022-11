Un fan attaque le gardien de but avec un drapeau de coin au match de football Goztepe vs Altay en Turquie

Dans une tournure des événements bizarre et malheureuse, le match de football en Turquie entre Goztepe et Altay s’est transformé en chaos lorsqu’un fan a attaqué le gardien de but d’Altay Ozan Evrim Ozenc avec le drapeau de coin.

L’incident s’est produit lorsque le jeu a été brièvement interrompu alors qu’un fan recevait des soins après avoir été touché par une fusée éclairante lancée depuis un autre stand.

Le gardien de but, qui se tenait à l’extérieur de la surface de réparation, surveillant les débats dans les tribunes avant que le fan ne soit transporté à l’hôpital, a été attaqué par derrière par un fan qui a chargé le gardien aveugle avec le drapeau de coin.

Le fan a pris deux coups puissants sur le joueur par derrière avant qu’il ne soit arrêté par la sécurité et qu’il ne soit plaqué et coincé.

Ozenc a également été transporté d’urgence à l’hôpital après l’incident et aurait subi une coupure de quatre pouces à la tête et une hémorragie.

«Nous sommes profondément attristés par le fait que certains fans de football ont été blessés à cause d’une fusée éclairante lancée pendant le match, qui a été reporté en raison des événements. Alors que nous souhaitons un prompt rétablissement aux supporters de football blessés, nous souhaitons également que le gardien de l’Altay Ozan Evrim Özenç, qui a été exposé à la violence de l’attaquant, se rétablisse bientôt”, lit-on dans un communiqué du club de Goztepe.

À la suite de tels événements, le jeu a été interrompu avant la demi-heure.

“Nous condamnons les événements qui ont eu lieu lors du match de 1ère Ligue TFF entre Göztepe et Altay à Izmir et l’ignoble attaque contre le gardien d’Altay Ozan Evrim Özenç.

“Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos fans, qui ont été grièvement blessés par une fusée éclairante tirée depuis la tribune d’Altay”, a indiqué le communiqué de Goztepe sur Twitter.

La fédération turque de football a condamné l’incident et demandé des sanctions sévères pour l’agresseur.

“Ceux qui ont causé ces événements, nous voulons qu’ils soient jugés avec une peine sévère.”

“Alors que la lutte de deux clubs éminents dans la compétition d’Izmir sur le terrain de football est appelée à se transformer en festin, ce type de comportement des agresseurs qui n’ont pas eu leur part de l’esprit du Fair Play et de la culture fédératrice du sport, mettant en danger vie humaine, est absolument inacceptable.”

« Les procédures et enquêtes nécessaires ont été engagées concernant la rencontre Göztepe – Altay. En tant que Fédération turque de football, nous suivrons également le processus judiciaire de l’incident. Nous le présentons respectueusement à l’information du public »,

Le président de la Fédération turque de football, Mehmet Büyükekşi, a appelé les présidents des deux clubs à la suite de l’incident pour transmettre ses vœux aux communautés de Göztepe et d’Altay.

