Un fan arrêté pour avoir porté un maillot offensant à la finale de la FA Cup faisant référence à la tragédie de Hillsborough

La police de Londres a déclaré qu’un fan de football avait été accusé dimanche d’avoir porté un maillot offensif lors de la finale de la FA Cup qui faisait apparemment référence à la catastrophe du stade Hillsborough de 1989 où 97 supporters de Liverpool sont morts.

James White, 33 ans, du Warwickshire, comparaîtra devant le tribunal le 19 juin pour avoir affiché des écrits menaçants ou abusifs susceptibles de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse.

Une photo retweetée par la police après le match de samedi entre Manchester City et Manchester United au stade de Wembley montrait un homme portant un maillot United portant le numéro 97 dans le dos et les mots « Not Enough ».

La Football Association a déclaré avoir repéré le maillot offensant sur les réseaux sociaux et la sécurité a retrouvé l’homme qui le portait, ce qui a conduit à son arrestation.

« Nous ne tolérerons pas les abus liés à Hillsborough ou à toute tragédie du football au stade de Wembley et nous continuerons à travailler avec les autorités pour garantir que des mesures énergiques soient prises contre les auteurs », a déclaré la FA.

La tragédie au stade Hillsborough de Sheffield, une ville du nord de l’Angleterre, s’est produite lors d’un match de demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest lorsque des milliers de fans de Liverpool ont inondé une section de places debout derrière un but dans l’arène surpeuplée. Les victimes ont été écrasées contre des clôtures métalliques, piétinées ou étouffées dans la pire catastrophe sportive du Royaume-Uni.

Les fans ont été blâmés pendant des années pour la catastrophe, mais après qu’une enquête initiale a conclu qu’il s’agissait d’un accident, une enquête ultérieure en 2016 a imputé les échecs à la police, au service d’ambulance et à l’équipe de Sheffield Wednesday qui joue au stade.

La tragédie de Hillsborough et d’autres catastrophes dans le sport continuent de résonner dans les stades de football pour de mauvaises raisons dans ce que la Premier League a condamné comme « chant de tragédie ».

Il y a deux mois, Chelsea s’est excusé pour ses fans qui ont nargué les visiteurs de Liverpool dans des chants faisant référence à Hillsborough. Quelques jours plus tôt, City avait présenté ses excuses à Liverpool pour des acclamations haineuses similaires.

En mars, Liverpool et United ont conjointement appelé les fans à mettre fin aux chants haineux avant leur match à Liverpool.

United a perdu la finale de la FA Cup samedi 2-1 contre City.

Plus de 20 personnes ont été arrêtées lors du match pour voies de fait, possession de drogue et comportement ivre et désordonné, a indiqué la police.

