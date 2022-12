Un fan argentin âgé reçoit une nouvelle télévision avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La carrière de footballeur de Lionel Messi n’a été rien de moins qu’un miracle. Messi, lors de sa dernière apparition en Coupe du monde, a marqué un doublé et remporté le prestigieux trophée pour la première fois. Sa course de conte de fées sur le terrain en a fait assez pour remporter le titre de meilleur de tous les temps.

Cependant, il y a un autre Argentin qui a réussi à conquérir le cœur des fans de football du monde entier. Carlos Bejar, 83 ans, a récemment reçu un téléviseur de 55 pouces pour pouvoir regarder le match final de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la France.

La vidéo de Carlos recevant le nouveau téléviseur est maintenant devenue virale sur Instagram. Carlos, dans la vidéo, peut être vu simplement ravi après avoir accepté le cadeau.

La publication a jusqu’à présent recueilli plus de 265 000 likes sur Instagram. Voici quelques réactions.

Un utilisateur a écrit : « Une gentillesse comme celle-ci me rend émotif. Nous devons faire mieux.”

Une autre personne a parlé de la puissance du jeu. “Le football rend le monde meilleur”, lit-on dans le commentaire.

Un utilisateur des médias sociaux a écrit : “Je veux que l’Argentine gagne juste pour ça.”

Le fan argentin âgé est récemment devenu un grand sujet de discussion après avoir été aperçu en train de regarder le match de demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de son équipe dans un magasin d’électronique. Le magasin est situé à proximité de la capitale argentine Buenos Aires. Plus tard, Carlos aurait révélé qu’il n’avait pas de téléviseur car il n’y avait pas de connexion par câble dans sa région. Carlos avait dit aux journalistes locaux qu’il aimait regarder les matchs de l’extérieur du magasin et qu’il reviendrait une fois de plus pour regarder les matchs restants.

“C’est un très grand écran, c’est comme être dans un stade. Tant qu’ils ne me jetteront pas là-bas, je serai là », avait déclaré Carlos aux journalistes.

Le magasin d’électronique Fravega a finalement décidé d’offrir à Carlos un tout nouveau téléviseur avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

De retour au match, l’Argentine a battu la France aux tirs au but pour remporter le trophée de la Coupe du monde pour la troisième fois. Messi a converti sur place à la 26e minute pour ouvrir le score. Angel Di Maria a marqué un autre but à la 36e minute et a obtenu un coussin de deux buts pour l’Argentine.

L’attaquant français Kylian Mbappe a marqué deux buts en retard pour ramener les Bleus dans la compétition. Messi a marqué son deuxième but du match dans le temps supplémentaire et a décroché une avance de 3-2 pour l’Albiceleste. Mais la France a fait preuve d’un esprit indomptable alors que Mbappe a marqué un autre but égalisateur à la 118e minute. La rencontre finale palpitante s’est jouée aux tirs au but. L’Argentine a remporté une victoire 4-2 en fusillade.

Messi a marqué sept buts et réalisé sept passes décisives lors de la Coupe du monde du Qatar pour remporter le Ballon d’or. Et avec cela, il est devenu le seul joueur de l’histoire de la compétition à remporter deux fois le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA.

