Un fan anglais tire sur un homme au cours d’une rangée avant de labourer une voiture dans un pub, blessant une femme enceinte et trois autres personnes

Un fan d’ANGLETERRE a tiré sur un homme au cours d’une rangée après le match et a enfoncé une voiture dans un pub, faisant quatre blessés, dont une femme enceinte.

L’homme fou est sorti d’une Volvo argentée et a tiré avec une arme à feu BB qui a blessé un homme à la jambe.

Le fan anglais a tiré sur un homme puis en a blessé d’autres avec sa voiture Crédit : SWNS

La voiture a été enfoncée dans le pub Gigmill Crédit : SWNS

Il a ensuite conduit au pub Gigmill à Stourbridge, West Mids, et a percuté un homme et trois femmes.

Le choc s’est produit vendredi soir à 22 heures, quelques minutes après le coup de sifflet final du match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Écosse.

L’une des femmes serait enceinte de six mois.

L’homme et une femme, tous deux dans la vingtaine, ont été grièvement blessés aux jambes et sont soignés à l’hôpital. On ne pense pas que leurs blessures mettent leur vie en danger.

Deux autres femmes sont également soignées à l’hôpital pour des blessures moins graves.

Le chauffeur a ensuite pris la fuite et la police des West Midlands a lancé une chasse à l’homme pour le retrouver.

Une source a déclaré : « Le gars a perdu le complot après le match.

« Tout a démarré. Il a eu une énorme dispute et tout l’enfer s’est effondré. Il l’a perdu et a commencé à tirer des coups de feu, puis a simplement foncé sur un groupe de personnes.

« L’une des femmes était enceinte de six mois.

« Les gens ont eu de la chance d’être en vie. C’était un carnage. »

La scène a été bouclée et la Volvo est saisie pour examen médico-légal.

Des agents de quartier patrouillent également dans le secteur pour rassurer les résidents.

Le sergent-détective Paul Jeffs du Brierley Hill CID a déclaré : « Il s’agit d’un incident grave impliquant à la fois une arme à feu et un véhicule et quatre personnes ont été blessées.

« Nous pensons qu’il s’agissait d’une attaque ciblée et des enquêtes rapides sont en cours pour déterminer où se trouve le conducteur de la Volvo.

« Nous demandons à toute personne disposant d’informations ou d’une caméra de tableau de bord à peu près au moment de l’incident, et qui n’a pas encore parlé avec les officiers, de nous contacter. »