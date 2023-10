Un fan anglais assiste au match de l’Australie à Wembley après être tombé « jusqu’au cou » dans le canal

Le fan anglais Matthew Stadlen a assisté à la victoire amicale des Trois Lions contre l’Australie à Wembley vendredi soir – malgré une chute dans un canal juste avant le match.

Le présentateur de télévision et de radio a partagé son histoire sur les réseaux sociaux vendredi, révélant qu’il avait garé sa voiture puis traversé ce qu’il traversait comme un bord d’herbe, pour découvrir qu’il s’agissait en fait d’un canal et qu’il s’était retrouvé « à hauteur de cou » dans l’eau.

« J’ai garé ma voiture en route vers le match Angleterre-Australie à Wembley et je viens de marcher jusqu’au cou dans un canal ou un étang. » Stadlen a écrit sur X, anciennement Twitter.

Et il a ajouté : « Je pensais que c’était de l’herbe. Pitié pour les gens assis à côté de moi. »

Stadlen a ensuite posté un deuxième message avec son point de vue sur l’action à Wembley, dans lequel il a déclaré : « Au moins de bons sièges. Juste un peu froid. Et ça sent mauvais. »

L’attaquant d’Aston Villa, Ollie Watkins, a transformé un tir de Jack Grealish après 57 minutes pour marquer le seul but du match lors de l’affrontement à Wembley.

C’était le troisième but de Watkins en huit apparitions pour l’Angleterre et marquait un retour heureux sur le plan international pour l’attaquant dans une équipe très changée.

Le manager Gareth Southgate a gardé en réserve un certain nombre de ses plus grandes stars, dont le capitaine Harry Kane et le milieu de terrain en forme Jude Bellingham, avant le match de qualification des Trois Lions pour l’Euro 2024 contre l’Italie mardi soir.

Plus d’histoires sur l’Angleterre

Angleterre vs Australie 2003 : où en sont-ils maintenant ? Un regard sur le sort des 22 joueurs impliqués dans la défaite 3-1 contre les Socceroos à Upton Park, lorsque le manager Sven-Goran Eriksson a choisi un XI différent pour chaque mi-temps.

Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a fait un début sensationnel dans sa vie au Real Madrid – et le joueur de 20 ans estime qu’il est temps pour les Trois Lions de « gagner des trophées majeurs » après s’en être rapproché ces dernières années.

Découvrez l’équipe d’Angleterre pour les internationaux d’octobre – avec quelques noms surprises inclus par le manager Gareth Southgate.