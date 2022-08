Un fan accusé d’avoir ‘700 verres’ par Nick Kyrgios entame une action en justice

Un fan de tennis intente une action en justice contre Nick Kyrgios après qu’il l’a accusée d’être “ivre follement” lors de sa défaite lors de la finale de Wimbledon cette année.

Dans un communiqué publié mardi par ses avocats, Anna Palus a déclaré que l’Australienne de 27 ans l’avait diffamée en faisant “une allégation imprudente et totalement sans fondement”.

“Non seulement cela a causé des dommages considérables ce jour-là, entraînant mon retrait temporaire de l’arène, mais la fausse allégation de M. Kyrgios a été diffusée et lue par des millions de personnes dans le monde, causant à moi et à ma famille des dommages et une détresse très importants, ” dit-elle.

Kyrgios, bien connu pour ses débordements, s’est plaint à l’arbitre lors de son match contre Novak Djokovic, affirmant qu’un fan lui avait parlé pendant les points.

Interrogé par l’arbitre pour identifier le fan, Kyrgios a alors déclaré: “Celle avec la robe, celle qui a l’air d’avoir bu environ 700 verres, mon frère!”

Palus, qui a déclaré avoir assisté à la finale masculine avec sa mère, a demandé à ses avocats, Brett Wilson LLP, d’engager des poursuites judiciaires contre Kyrgios et a déclaré que tous les dommages-intérêts qu’elle gagnerait seraient reversés à une association caritative.

“J’espère que M. Kyrgios réfléchira au mal qu’il a causé à moi et à ma famille et proposera une résolution rapide de cette affaire”, a-t-elle déclaré.

“Cependant, s’il ne veut pas le faire, je m’engage à obtenir une justification devant la Haute Cour.”

Kyrgios participait à sa première finale du Grand Chelem et a remporté le premier set contre Djokovic, mais a perdu son sang-froid alors qu’il se dirigeait vers une défaite en quatre sets contre le Serbe sur le court central.

Il a été critiqué pour avoir utilisé un langage grossier devant la loge royale où le prince George, huit ans, était assis.

