Un fan a parcouru 1200 miles pour voir Lionel Messi pour se rendre compte qu’il n’avait pas commencé à jouer pour l’Inter Miami

Un fan a fait un voyage de 1 200 milles pour regarder l’Inter Miami pour essayer de voir Lionel Messi en chair et en os – mais il est toujours en vacances.

Le temps de Messi en Europe est terminé car son contrat au Paris Saint-Germain expire cet été.

Messi quittera le PSG pour l'Inter Miami en MLS

Et malgré la tentative de Barcelone de le ramener pour un retour romantique au Camp Nou, le vainqueur de la Coupe du monde a conclu un nouvel accord.

Au lieu de cela, Messi rejoindra l’Inter Miami dans la MLS et il fera le déplacement après son retour de vacances.

Mais cette information n’a pas atteint un fan, qui a parcouru 1 200 milles pour regarder l’Inter Miami affronter l’Union de Philadelphie pour avoir un aperçu de Messi.

Cependant, lorsqu’il est arrivé au parc Subaru, il est devenu clair que l’Argentin n’était pas là.

En fait, il n’a même pas encore été dévoilé en tant que joueur de l’Inter Miami car son contrat au PSG n’a pas officiellement expiré.

Bien que toutes les parties soient prêtes pour un départ, le contrat de Messi prendra fin le 30 juin.

Ce n’est qu’après cette date qu’il pourra officialiser un transfert gratuit vers l’Inter Miami.

Et cela signifie que les débuts réels de Messi pourraient avoir lieu contre Cruz Azul le 21 juillet au stade DRV PNK de Fort Lauderdale.

4 Un fan a fait tout le voyage pour voir un joueur qu’il n’était même pas là

4 Et il n’avait pas l’air trop content de ça

Tant et si bien, il a jeté le signe avec dégoût

Le propriétaire gérant de l’Inter Miami, Jorge Mas, s’est déjà prononcé sur le transfert imminent et sur ce que cela signifie pour le football aux États-Unis.

Il a déclaré: « Je pense qu’il y aura toujours un avant et un après Messi lorsque nous parlerons du sport aux États-Unis.

« J’ai la conviction très, très forte que nous pouvons créer en Amérique du Nord et aux États-Unis sinon la plus grande ligue, l’une des deux meilleures ligues au monde.

« Je ne saurais trop insister sur l’ampleur de cette annonce.

«Avoir ici le plus grand joueur du monde est quelque chose d’important pour notre ligue et pour l’écosystème du football aux États-Unis…

« Lionel Messi vient dans ce pays pour gagner des coupes et faire la différence.

« Je pense qu’il incombe à moi-même et à mes partenaires de la ligue, les autres propriétaires, de saisir le moment. »

L’Inter Miami espère que l’arrivée de Messi pourra déclencher une certaine forme après une campagne misérable qui a déjà vu Phil Neville limogé en tant que manager.

Et même dimanche, alors qu’ils affrontaient l’Union de Philadelphie, ils étaient en mauvaise forme car ils ont été battus 4-1.

Ils restent en bas de la Conférence Est de la MLS, avec seulement cinq victoires sur 18 matches.

En plus de Messi dans les livres, d’autres joueurs notables incluent l’ancienne star de Newcastle DeAndre Yedlin et l’ancien as de la jeunesse des Wolves Leonardo Campana.