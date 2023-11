Un faible taux d’oxygène peut aider dans la maladie de Parkinson, mais des recherches sont encore nécessaires

L’exposition à un faible taux d’oxygène peut aider à atténuer les symptômes de la maladie de Parkinson, mais des recherches beaucoup plus approfondies sont nécessaires pour déterminer de manière concluante l’innocuité et l’efficacité de cette stratégie à utiliser chez les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs, selon un nouveau rapport.

« D’un point de vue clinique, l’hypoxie [low oxygen] L’exposition semble avoir un potentiel en tant que stratégie complémentaire efficace pour traiter la maladie de Parkinson, ont écrit les scientifiques.

L’oxygène est un gaz présent dans l’air qui est essentiel à la capacité du corps à générer de l’énergie. Bien qu’une exposition prolongée à de très faibles niveaux d’oxygène puisse avoir de graves conséquences sur la santé, de nouvelles données suggèrent que de brèves périodes d’exposition à des niveaux d’oxygène légèrement diminués pourraient stabiliser le facteur 1 inductible par l’hypoxie (HIF-1alpha), une protéine qui contrôle les réponses cellulaires à l’oxygène. disponibilité.

Une telle stratégie pourrait potentiellement être protectrice contre la maladie de Parkinson, selon un nouvel article intitulé «Effets aigus et cumulatifs de l’exposition à l’hypoxie chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson : examen de la portée et cartographie des données probantes» et publié dans Parkinsonisme et troubles associés.

« L’objectif du traitement pharmacologique [in Parkinson’s] est sur les symptômes, ne favorisant aucune neuroprotection. Ainsi, des stratégies complémentaires devraient être étudiées », a écrit l’équipe.

À cette fin, ces scientifiques du Brésil ont mené une revue de la littérature scientifique disponible, à la recherche d’études évaluant les effets d’une intervention à faible teneur en oxygène chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

La revue comprenait huit études couvrant un total de 123 patients. Trois de ces études ont été réalisées en Suède, deux en Ukraine, deux en Australie et une au Japon. Certaines études ont évalué une intervention dans laquelle une faible quantité d’oxygène était administrée à une pression atmosphérique normale, tandis que d’autres utilisaient une technique hypobare (basse pression) et une faible teneur en oxygène, comme ce qui se produit à haute altitude.

Les études examinées n’ont généralement signalé aucun problème de sécurité lié aux protocoles à faible teneur en oxygène, bien que les chercheurs aient noté que dans certains cas, les protocoles détaillés utilisés n’étaient pas clairs. Ils ont également souligné que toutes les études n’évaluaient qu’une brève période de faible niveau d’oxygène – généralement une ou deux semaines – de sorte qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la sécurité des interventions à long terme ou répétées.

La littérature actuelle est naissante [in early stages]limitant le recours à l’exposition à l’hypoxie dans des contextes pratiques.

Lorsque les gens sont exposés à une faible quantité d’oxygène, ils commencent normalement à respirer davantage à mesure que le corps essaie d’obtenir plus d’oxygène, ce qui est connu sous le nom de réponse ventilatoire d’hypoxie, ou HVR en abrégé. Les données des études suggèrent que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont tendance à avoir une HVR moins prononcée que les personnes non atteintes. Les patients atteints de la maladie de Parkinson avaient également tendance à signaler des sentiments d’essoufflement moins subjectifs dans des environnements à faible teneur en oxygène, selon les données.

Cette différence de HVR s’explique probablement par une signalisation réduite de la dopamine, ont indiqué les chercheurs. La maladie de Parkinson est causée par la mort et le dysfonctionnement des cellules nerveuses responsables de la production de dopamine, un messager chimique important que les cellules nerveuses utilisent pour communiquer entre elles et avec le reste du corps.

Dans l’ensemble des études, les données suggèrent généralement un effet bénéfique d’un faible taux d’oxygène. Par exemple, dans les trois études suédoises dans lesquelles des patients ont été exposés à une faible teneur en oxygène et à basse pression, ces personnes ont constaté des améliorations de leur fonction motrice, mesurées par le test Posturo-Locomoteur-Manuel. Ces améliorations se sont maintenues trois mois après l’intervention, mais six mois plus tard, les scores avaient de nouveau diminué. Les mesures de la qualité de vie ont également montré des améliorations à court terme.

D’autres études ont indiqué que deux semaines d’exposition à une faible teneur en oxygène à des pressions normales entraînaient des améliorations de l’HVR, en particulier chez les patients prenant des médicaments pour la maladie de Parkinson. Ces résultats suggèrent une augmentation de la signalisation dopaminergique.

Bien que ces résultats soient prometteurs, les chercheurs ont souligné que seule une poignée d’études dans ce domaine ont été réalisées et qu’aucune d’entre elles n’incluait de groupe témoin. Il est donc impossible d’exclure l’effet placebo comme explication des améliorations.

Les scientifiques ont souligné la nécessité de recherches supplémentaires sur les thérapies à faible teneur en oxygène pour la maladie de Parkinson, soulignant notamment la nécessité d’essais cliniques contrôlés évaluant en détail l’effet de ces interventions sur divers symptômes de la maladie de Parkinson et testant également la façon dont ces interventions interagissent avec d’autres traitements de la maladie de Parkinson.

« La littérature actuelle est naissante [in early stages]limitant l’utilisation de l’exposition à l’hypoxie dans des contextes pratiques », ont conclu les chercheurs.