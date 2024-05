Un faible taux de testostérone associé à un risque de mortalité plus élevé

Partager sur Pinterest Les experts affirment que les hommes âgés devraient faire de l’exercice pour maintenir leurs niveaux de testostérone. Jacob Wackerhausen/Getty Images Les chercheurs rapportent que de faibles niveaux de testostérone de base sont associés à un risque accru de mortalité toutes causes confondues.

Ils ajoutent que de très faibles niveaux de testostérone sont liés à un risque accru de décès cardiovasculaire.

Leur recherche a porté sur 11 études impliquant 24 000 sujets. UN étude publié aujourd’hui dans la revue Annales de médecine interne rapporte qu’un faible taux de testostérone chez les hommes peut signifier une durée de vie plus courte. Des chercheurs de l’Université d’Australie occidentale ont collaboré avec des chercheurs d’Australie, d’Amérique du Nord et d’Europe dans le cadre d’une revue systématique et d’une méta-analyse de 11 études impliquant plus de 24 000 sujets. Les chercheurs voulaient examiner les associations entre les hormones sexuelles et le risque de mortalité et de maladies cardiovasculaires chez les hommes vieillissants. Ils ont conclu que de faibles niveaux de base (endogènes) de testostérone chez les hommes sont associés à un risque accru de mortalité toutes causes confondues et que des niveaux très faibles sont associés à un risque accru de décès cardiovasculaire. Les chercheurs ont déclaré dans un communiqué que leur étude clarifie ce qu’ils considèrent comme des conclusions antérieures incohérentes concernant le lien entre les hormones sexuelles et les principaux résultats pour la santé des hommes vieillissants.

Ils ont examiné des études de cohortes prospectives, précédemment identifiées dans une revue systématique publiée, portant sur « des hommes vivant dans la communauté avec des concentrations totales de testostérone mesurées par spectrométrie de masse et au moins cinq ans de suivi ». L’équipe a examiné les données individuelles des patients pour comprendre les relations entre les concentrations hormonales de base (testostérone totale ; globuline liant les hormones sexuelles, hormone lutéinisantedihydrotestostérone et estradiol) et le risque relatif d’événements cardiovasculaires, de décès par maladie cardiovasculaire et de décès toutes causes confondues. Selon les données, les chercheurs ont déclaré que seuls les hommes ayant de faibles concentrations totales de testostérone présentaient des risques plus élevés de mortalité toutes causes confondues. Ils ont déclaré qu’une des principales conclusions était que les hommes ayant une concentration de testostérone inférieure à 7,4 nmol/L ( La LH est un messager chimique présent dans le sang d’une personne qui contrôle les actions de certaines cellules ou organes et joue un rôle important dans le développement sexuel des enfants et la fertilité des adultes. Les données ont montré des hommes ayant une concentration de testostérone inférieure à 5,3 nmol/L ( L’auteur d’un éditorial accompagnant l’étude a suggéré que la méta-analyse est particulièrement précieuse en raison de sa méthodologie rigoureuse. Les chercheurs ont déclaré que leur étude est la première du genre à réaliser une méta-analyse IPD d’études de cohortes prospectives majeures utilisant spectrométrie de masse considérée comme la méthode la plus précise de mesure de la testostérone, pouvant également être utilisée pour mesurer avec précision la DHT et l’estradiol. Pour effectuer la méta-analyse IPD, les chercheurs ont obtenu les données brutes de neuf des études incluses et ont réanalysé les données combinées. Ils ont déclaré que cela permettait « une analyse plus sophistiquée des données combinées de plusieurs études et fournissait des tests plus robustes pour les associations ».

Dr Yu-Ming Nicardiologue et lipidologue au MemorialCare Heart and Vascular Institute du Orange Coast Medical Center en Californie, a déclaré Actualités médicales aujourd’hui l’étude ne savait pas clairement pourquoi les sujets avaient un faible taux de testostérone. « Il peut y avoir de nombreuses raisons, notamment l’obésité, des problèmes hépatiques, des interactions médicamenteuses et d’autres raisons hormonales, à un faible taux de testostérone », a déclaré Ni, qui n’a pas participé à la recherche. « À moins que cela ne soit clarifié dans des recherches futures, il n’est pas certain qu’un faible taux de testostérone provoque des maladies cardiovasculaires et il serait imprudent et potentiellement dangereux de supposer qu’un traitement à un faible taux de testostérone par substitution hormonale réduira les maladies cardiaques. » Ni cité une étude publié dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre comme disant que le traitement de l’hypogonadisme avec remplacement de la testostérone n’était pas associé à des taux plus élevés de maladies cardiaques « et certainement pas à des taux plus faibles de maladies cardiaques ». « Par conséquent, cette étude fournit des informations intéressantes sur la relation entre les niveaux de testostérone et les maladies cardiaques, et des recherches supplémentaires sont nécessaires », a déclaré Ni. Dr S. Adam Raminurologue, oncologue urologue et directeur médical de l’Urology Cancer Specialists à Los Angeles, s’est demandé si les hommes devraient prendre des suppléments de testostérone. « Cette étude confirme ce dont je discute également avec mes patients concernant les risques d’un faible taux de testostérone », a déclaré Ramin, qui n’a pas participé à la recherche. Actualités médicales aujourd’hui. « Bien que la plupart des gens pensent à la testostérone en termes de fonction sexuelle, cette hormone masculine a de nombreuses fonctions. Il est vrai qu’un faible taux de testostérone entraînera une baisse du désir sexuel et éventuellement des difficultés d’érection.