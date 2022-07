Un faible salaire mène à une «porte tournante» des travailleurs de soutien aux adultes au Manitoba, dit une mère

Le fils de Kalyn Falk, Noah, adore se promener près de la mare aux canards du parc St. Vital pour ramasser les plumes des dizaines d’oies.

C’est une bonne journée pour le jeune de 24 ans atteint d’autisme et ayant des besoins élevés en matière d’assistance. D’autres jours, lui et sa famille doivent simplement gérer des douleurs abdominales intenses causées par une maladie gastro-intestinale que la famille est encore en train de diagnostiquer, mais qui pousse Noah à agir de manière agressive d’une manière qui peut se blesser et blesser les autres.

“Quand il est calme, il fait sa photographie, il fait son dessin. Nous avons vendu dans de nombreuses ventes d’art. Il fait partie de la communauté”, a déclaré Falk.

“Mais parfois, nous atteignons un niveau de crise où nous gérons simplement la douleur et l’anxiété et nous faisons juste face. Mais quand nous vivons comme ça, nous avons juste une belle vie.”

Noah a besoin de soins stables de la part de personnes qu’il connaît et en qui il a confiance, mais les pénuries généralisées de personnel dans les organisations au service des adultes ayant une déficience intellectuelle ont rendu difficile de trouver des travailleurs qui restent avec lui assez longtemps pour former un lien et apprendre ses façons particulières de communiquer, a-t-elle déclaré.

Noah Falk aime créer de l’art et a dessiné cette image le lendemain de son premier coup de soleil. (Illustration avec l’aimable autorisation de Noah Falk)

Les organisations qui aident les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ont dû réduire leurs services en raison de pénuries généralisées de personnel, qu’elles attribuent aux salaires qui n’ont pas suivi ceux des autres secteurs.

Falk fait l’éloge des travailleurs de soutien direct qui ont aidé son fils depuis qu’il a été diagnostiqué avant l’âge de deux ans, mais elle estime qu’il a eu plus de 100 travailleurs de soutien direct au cours de sa vie.

“C’est déshumanisant d’avoir une porte tournante de personnes, car cela lui apprend à dire au revoir”, a-t-elle déclaré.

L’émergence de la maladie gastro-intestinale de Noah a entraîné une crise de santé qui a forcé Falk à abandonner temporairement ses soins pour se rendre à l’hôpital général de Victoria en février.

Cette crise est survenue en partie parce que le foyer de groupe où il vivait à temps partiel manquait de ressources pour fournir le type de soins cohérents nécessaires pour gérer les besoins alimentaires sensibles de Noah, qui jouent un rôle important dans son comportement, a-t-elle déclaré.

Ils sont toujours en train d’essayer de lui trouver un foyer de groupe permanent, dont ils disent qu’il a besoin en raison de l’intensité des soins dont il a besoin.

Crise de personnel

Le secteur a toujours été confronté à des pénuries de personnel, mais le problème s’est considérablement aggravé ces dernières années, selon Audra Penner, présidente et chef de la direction d’ImagineAbility Inc., qui offre des services de jour aux adultes vivant avec une déficience intellectuelle.

Avant le début de la pandémie de COVID-19, les agences fonctionnaient généralement avec des postes vacants de 10 à 15 %, dit-elle. Aujourd’hui, les taux d’inoccupation se situent entre 30 et 50 %.

“La principale raison de la pénurie de personnel est que le financement du ministère de la Famille n’a pas suivi le rythme de l’inflation”, a déclaré Penner.

Les salaires des travailleurs de soutien direct varient de 12 $ à 15 $ de l’heure, la principale source de financement provenant du ministère de la Famille, a-t-elle déclaré.

Les travailleurs de première ligne d’ImagineAbility gagnent actuellement 13,75 $ de l’heure. Cela les place en dessous des salaires versés dans d’autres secteurs similaires, a déclaré Penner.

Avant la pandémie, ImagineAbility employait près de 80 travailleurs de première ligne et prévoyait d’en ajouter 15 autres. Actuellement, elle emploie 49 personnes.

“Donc, c’est principalement cela, que nous ne sommes pas en mesure de fournir le salaire dont les gens ont besoin pour vivre”, a déclaré Penner.

“Lorsque [other] les gens gagnent 15 $, 16 $, 17 $ de l’heure, ils choisissent d’aller ailleurs, surtout avec les pressions inflationnistes. »

ImagineAbility a dû réduire sa programmation et limiter le nombre de personnes qu’elle peut servir. Il y a actuellement 80 personnes sur une liste d’attente, a déclaré Penner.

Le manque de services a un impact significatif sur leurs clients, a-t-elle déclaré.

“Les gens veulent juste pouvoir revivre leur vie. Ils veulent pouvoir être soutenus dans la communauté… Et ils ne le sont pas. Ils sont chez eux, ou avec leur agence résidentielle, et attendent. Les gens attendent leur des vies pour commencer.”

Augmenter les salaires

Un porte-parole du gouvernement du Manitoba a déclaré que la province reconnaît que des organisations comme ImagineAbility “continuent d’éprouver des difficultés à recruter et à retenir des travailleurs des services directs compte tenu du marché du travail concurrentiel d’aujourd’hui”.

En avril, le gouvernement provincial a annoncé que les fournisseurs de services d’intégration communautaire aux personnes handicapées qui soutiennent les adultes ayant une déficience intellectuelle recevraient 10 millions de dollars dans le cadre du budget de 2022 pour augmenter les salaires de certains travailleurs de première ligne à un minimum de 15,11 $ l’heure.

Cette augmentation ne s’appliquait pas aux prestataires de services de jour, qui recevaient plutôt un complément de salaire de 2,7 %.

La plupart des travailleurs de soutien de première ligne qui aident les personnes ayant une déficience intellectuelle ont vu leur salaire augmenter de 1,36 $ l’heure, a déclaré Margo Powell, directrice générale d’Abilities Manitoba, une organisation faîtière qui défend les fournisseurs de services.

Malgré cette augmentation, les personnes travaillant avec des adultes ayant une déficience intellectuelle sont toujours moins bien payées que les autres “professions d’aide”, y compris les aides-soignants, les puéricultrices et les assistants éducatifs, dit Powell.

« La réalité est… notre domaine, les gens au Manitoba qui ont besoin de soutien, qui ont une déficience intellectuelle, sont au fond du baril », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement provincial a accordé une subvention de soutien unique de 2,5 millions de dollars aux agences CLDS pour fournir des services résidentiels et de jour.

Noah a été diagnostiqué autiste à l’âge de 20 mois. Sa famille essaie de trouver un foyer de groupe permanent pour lui, en raison de l’intensité des soins dont il a besoin. (Margaux Watt/CBC)

Abilities Manitoba préconise que le salaire des travailleurs de première ligne soit fixé à 50 % au-dessus du salaire minimum provincial, qui est actuellement de 11,95 $ et devrait passer à 12,35 $ en octobre.

Le porte-parole du gouvernement provincial a déclaré qu’il surveillait les répercussions de ses augmentations de financement sur le secteur des adultes handicapés.

Falk dit qu’il est trop tôt pour dire si les efforts du gouvernement ont un impact.

Elle convient que les travailleurs de soutien direct méritent un salaire plus élevé, mais elle dit également qu’il doit y avoir une échelle avec des niveaux de rémunération croissants pour les travailleurs ayant plus de formation et d’expérience, leur donnant une raison de considérer le travail comme une carrière à long terme.

“Les gens qui sont là à long terme sont ceux qui aiment ça et qui sont vraiment compétents”, a-t-elle déclaré.

“Ce sont eux qui rendent la journée de Noah détendue et calme, car ils ont tellement à apporter. Et donc je pense que les gens qui font ça depuis plus longtemps, ou qui font plus de soutien, doivent être payés plus. “