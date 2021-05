Un facteur écossais laisse un message spécial pour un résident auto-isolant, une note réconfortante gagne Internet

De petits gestes de gentillesse et de compassion sont indispensables en ces temps difficiles, en particulier lorsque la pandémie nous a touchés dans le monde entier, nous forçant tous à nous isoler et à nous rétablir. Alors que l’auto-isolement est beaucoup plus facile pour les personnes vivant avec leur famille, les personnes vivant seules ont été confrontées à un certain nombre de problèmes comme faire le plein de produits d’épicerie, de médicaments, tout en étant forcées à rentrer chez elles. Il est encore plus crucial de se manifester et de s’entraider en ces temps tragiques, car de petits actes de générosité peuvent faire une énorme différence dans la vie de quelqu’un.

Un facteur est félicité en ligne pour une note réconfortante qu’il a laissée sur la porte d’entrée d’une personne qui avait demandé que ses colis soient laissés sous le paillasson car il s’isolait lui-même. Le résident de Glasgow, en Écosse, a partagé les détails du geste doux sur Reddit en expliquant qu’il avait mis une note sur sa porte d’entrée demandant que ses colis soient placés sous le paillasson en raison de son auto-isolement. «Je viens de le faire par l’intermédiaire du facteur», a-t-il écrit avec une photo d’un bordereau postal de l’employé de Royal Mail avec un message touchant qui disait: «Si vous avez besoin de quoi que ce soit apporté des magasins, faites-le moi savoir.»

Le message a été écrit à la section adresse sur le bordereau qui est remis lorsque vous manquez un colis, signale le Miroir.

Le message a été suivi par des tonnes de commentaires élogieux pour le postier et beaucoup l’ont salué comme « des héros pendant cette tempête de merde ». Un utilisateur a appelé un « postie » de sa localité « légendes », ajoutant qu’il s’occupait du voisins âgés depuis mars de l’année dernière en parlant à travers les fenêtres et en faisant l’épicerie pour eux.

Plus de personnes ont répondu en partageant leurs expériences positives de «postie», car une personne s’est souvenue que pendant le verrouillage, un facteur est revenu une deuxième fois chez elle alors qu’elle avait manqué le colis plus tôt. Il a en outre lu que ledit homme est une « légende », arborant toujours un grand sourire, ils l’ont donc félicité sur le site Web de Royal Mail.

