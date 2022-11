Un facteur accusé d’avoir volé des chèques accusé de vol d’identité – Shaw Local

Un facteur a été accusé d’usurpation d’identité pour avoir prétendument volé plus de 100 chèques destinés à des tiers sur son itinéraire postal.

La caution a été fixée à 100 000 $ mercredi pour Keevon Dockery, 22 ans, du bloc 7500 de S. Wolcott Avenue, Chicago. Dockery a été inculpé de cinq chefs d’usurpation d’identité et d’un chef d’usurpation d’identité aggravée, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Le 20 octobre, la police d’Elmhurst a été envoyée dans une entreprise locale pour un rapport de fraude par chèque impliquant cinq chèques envoyés par l’entreprise à des clients déposés frauduleusement. Une enquête sur l’affaire a conduit à Dockery comme suspect, selon le communiqué.

Le 7 novembre, alors qu’elles effectuaient une surveillance, les autorités auraient observé le camion postal de Dockery quitter son itinéraire et se garer près d’une zone boisée. Dockery aurait quitté le camion postal et est entré dans la zone boisée où il a laissé trois bacs de courrier non livrés aux États-Unis, indique le communiqué.

Les autorités ont poursuivi la surveillance et détenu Dockery alors qu’il retournait à son véhicule personnel après son quart de travail. Lorsque les autorités ont arrêté Dockery, il aurait été en possession de 13 chèques totalisant environ 20 000 $ destinés aux entreprises et aux résidents sur son itinéraire postal. Une enquête plus approfondie sur l’affaire a révélé que Dockery aurait volé 117 chèques totalisant environ 40 000 $ à des entreprises et des résidents sur son itinéraire, indique le communiqué.

“Il est allégué que M. Dockery a trahi la confiance du public et volé le courrier des clients postaux”, a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans un communiqué. “Je tiens à souligner cependant que les actions présumées d’un transporteur postal voyou ne sont en aucun cas révélatrices des hommes et des femmes qui travaillent dur du service postal américain et qui s’acquittent de leurs fonctions avec intégrité et professionnalisme jour après jour.”

La prochaine comparution de Dockery devant le tribunal est prévue pour le 7 décembre.