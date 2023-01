Un fabricant indien de sirop contre la toux lié à la mort de 19 enfants en Ouzbékistan arrête sa production

Le fabricant indien d’un sirop contre la toux lié à la mort de 19 enfants en Ouzbékistan a déclaré vendredi qu’il avait arrêté la production de tous les médicaments après une inspection par l’organisme de réglementation des médicaments. Les médias indiens ont rapporté que les inspecteurs avaient constaté un écart par rapport aux règles de fabrication dans l’une des unités de Marion Biotech. Ni Marion Biotech ni le ministère indien de la Santé n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters sur les reportages des médias ou les résultats des inspections.

Le ministère ouzbek de la Santé a déclaré qu’au moins 18 enfants sont morts dans la ville de Samarkand après avoir consommé le sirop Dok-1 Max de Marion Biotech. Les médias ouzbeks ont fait état jeudi d’une 19e victime, avec la mort d’un enfant d’un an.

Le ministère ouzbek avait déclaré que le sirop contenait une substance toxique, l’éthylène glycol, et était administré à des doses supérieures à la dose standard pour les enfants, soit par leurs parents, qui l’ont pris pour un remède contre le rhume, soit sur les conseils de pharmaciens.

Le régulateur indien des médicaments et les autorités régionales ont inspecté les installations de Marion Biotech à Noida, près de Delhi, a annoncé jeudi le ministère indien de la Santé, alors que l’Ouzbékistan intentait une action en justice contre un représentant local de la société.

La chaîne de télévision NDTV a rapporté vendredi que les autorités indiennes avaient ordonné l’arrêt complet de la production de tous les médicaments dans l’usine de Noida de la société après avoir constaté un écart par rapport aux règles de fabrication.

Hasan Harris, responsable juridique de Marion Biotech, a déclaré à ANI, partenaire de Reuters, “Nous attendons les rapports, l’usine a été inspectée. Nous avons arrêté la production de tous les médicaments.”

L’Ouzbékistan retirait les comprimés et sirops Dok-1 Max de toutes les pharmacies tandis que les médias locaux rapportaient que le pays avait également suspendu les ventes d’un autre sirop anti-rhume de Marion Biotech nommé Ambronol.

L’Inde est connue comme la “pharmacie du monde” et a doublé ses exportations pharmaceutiques au cours de la dernière décennie, atteignant 24,5 milliards de dollars au cours du dernier exercice.

L’affaire Ouzbékistan fait suite au décès d’au moins 70 enfants en Gambie qui avaient été liés à des sirops contre la toux et le rhume fabriqués par Maiden Pharmaceuticals Ltd, basée à New Delhi. Le gouvernement indien et la société ont cependant nié les actes répréhensibles.