DETROIT: Electric Last Mile Solutions (ELMS) a déclaré vendredi qu’il avait accepté de rendre publique une fusion inversée avec la société de chèques en blanc Forum Merger III Corp dans le cadre d’un accord qui valorise le constructeur américain de véhicules utilitaires électriques à 1,4 milliard de dollars.

L’opération fournira à ELMS un produit brut de 379 millions de dollars, dont 155 millions de dollars d’investisseurs privés tels que BNP Paribas Asset Management et Jennison Associates. Il devrait fermer au premier trimestre et la société négociera sur le Nasdaq sous le symbole «ELMS».

ELMS, basé à Auburn Hills, Michigan, prévoit de lancer une petite camionnette de livraison de classe 1 – l’UD-1 – au troisième trimestre de 2021, suivie d’un camion de classe 3 plus grand à la fin de 2022.

Les deux véhicules seront assemblés dans l’ancienne usine Hummer de Mishiwaka, dans l’Indiana, qu’ELMS a l’intention d’acquérir auprès du chinois Chongqing Sokon Industry Group Stock Co Ltd lorsque l’accord sera conclu, a déclaré le directeur général d’ELMS, James Taylor.

Un chèque en blanc ou une société d’acquisition à usage spécial (SPAC) est une société écran qui lève des fonds par le biais d’une offre publique initiale pour acheter une entité opérationnelle, généralement dans un délai de deux ans. Les SPAC sont apparus comme un moyen rapide d’accéder au marché boursier pour les entreprises, en particulier les entreprises de technologie automobile, et se sont avérés populaires auprès des investisseurs cherchant à recréer la valorisation élevée des actions de Tesla Inc.

Les véhicules d’ELMS seront basés sur la camionnette commerciale de Sokon fabriquée en Chine dans le cadre d’une coentreprise avec Dongfeng Automobile Co Ltd, accélérant ainsi le temps de développement, a déclaré Taylor, un ancien cadre de General Motors Co.

La batterie du véhicule sera fournie par la société chinoise de batteries CATL, a-t-il déclaré.

L’UD-1 a un prix de départ de 32 500 $ avant le crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ et une autonomie de 150 milles. Il comprendra des fonctionnalités telles que les mises à jour en direct.

«La demande de solutions rentables pour soutenir l’écosystème du commerce électronique est écrasante», a déclaré Taylor. «Cette industrie promet des récompenses aux premiers arrivants.»

L’usine de l’Indiana a la capacité d’assembler 100 000 véhicules par an. ELMS prévoit de construire 4100 fourgonnettes UD-1 à la fin de l’année prochaine, soit plus du double de la production à 9100 véhicules en 2022 lorsque le deuxième véhicule sera ajouté, et passer à 83000 pour les deux en 2025, a-t-il déclaré.