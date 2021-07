Un fabricant de missiles nucléaires sépare ses employés et enseigne la théorie critique de la race – documents – RT USA News

L’entrepreneur militaire américain Raytheon Technologies, qui vient de conclure un contrat de 2 milliards de dollars sur les missiles de croisière nucléaires, mène également une campagne de « diversité » qui sépare les employés par race, rejette l’égalité et préconise même des « espaces blancs ».

Mardi, le chercheur Christopher Rufo a publié des captures d’écran de documents qu’il a obtenus à l’intérieur de Raytheon, avec des détails sur leur « antiraciste » campagne. Surnommé « Stronger Together » – identique au slogan de campagne de la démocrate Hillary Clinton en 2016 – il aurait été lancé par le PDG Greg Hayes l’année dernière, au milieu des émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd dans le Minnesota.

Le programme est centré sur «l’intersectionnalité», une composante essentielle de la théorie critique de la race qui divise le monde en groupes identitaires concurrents, la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle et d’autres catégories définissant la place d’un individu dans la hiérarchie de l’oppression. pic.twitter.com/X82f2ZoHow – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 6 juillet 2021

Le programme est centré sur la théorie critique de la race, et en particulier le concept de « intersectionnalité » qui divise tout le monde en groupes identitaires au sein d’une hiérarchie d’oppression, écrit Rufo.

Le programme sépare les employés par race et groupe d’identité : noir, hispanique, asiatique, amérindien, LGBTQ et autres catégories intersectionnelles.

Selon les documents, les employés blancs, hétéros et chrétiens de Raytheon sont invités à déconstruire leur identité comme étant au sommet de la hiérarchie de l’oppression et « écartez vous » pour les minorités. On dit aux employés de « identifier la race de chacun » lors de conversations sur le lieu de travail, les Blancs ayant reçu « écouter les expériences » de « marginalisé » groupes d’identité et s’en remettre à eux lors de réunions ou d’appels « même si cela signifie vous taire. »

Raytheon dit aux employés d' »identifier la race de chacun » lors des conversations sur le lieu de travail. Les Blancs doivent « écouter les expériences » des « identités marginalisées » et devraient « donner [those with such identities] la parole lors de réunions ou d’appels, quitte à vous taire. » pic.twitter.com/fPMsfll43k – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 6 juillet 2021

On dit explicitement aux employés de s’opposer à l’égalité – de traiter tout le monde de la même manière – et d’embrasser « équité, » lequel « met l’accent sur l’égalité du résultat ».

Les ressources recommandées présentent les vidéos du Washington Post et de Black Lives Matter sur ce « dépenser la police » signifie vraiment; commandes à « Décolonisez votre bibliothèque » et « participer aux réparations »; et trouvez ou démarrez un « espace blanc » parler des préjugés blancs.

Enfin, dans une collection de ressources recommandées, l’entreprise encourage les employés blancs à « dépenser la police », « participer aux réparations », « décoloniser votre étagère », « rejoindre un « espace blanc » local. » pic.twitter.com/OrQSu9FrKF – Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) 6 juillet 2021

Rufo, un chercheur basé à Seattle, est en guerre contre la théorie critique de la race aux États-Unis depuis l’année dernière, lorsqu’il a publié pour la première fois des documents divulgués par des dénonciateurs sur la formation CRT au département du Trésor et aux laboratoires nationaux Sandia, entre autres. Ses efforts ont inspiré l’interdiction du CRT par l’administration Trump – qui a été l’une des premières choses révoquées par la nouvelle administration Biden en janvier.

Raytheon compte 180 000 employés et est l’un des plus grands acteurs du complexe militaro-industriel américain. L’actuel secrétaire à la Défense Lloyd Austin, un général de l’armée à la retraite, a siégé à leur conseil d’administration entre 2016 et sa nomination en janvier. Son prédécesseur immédiat, Mark Esper, a travaillé comme principal lobbyiste de Raytheon à Washington avant de rejoindre l’administration Trump en 2017.





Pas plus tard que la semaine dernière, Raytheon a obtenu discrètement un contrat de 2 milliards de dollars pour développer l’arme Long Range Stand Off (LRSO), un missile de croisière qui sera utilisé par l’US Air Force, d’ici 2027. Le contrat fait partie d’un effort de modernisation de la triade nucléaire qui est estimé à 1,2 billion de dollars au cours des 30 prochaines années.

