Un fabricant de drones militaires israélien piraté

Un “acteur inconnu” était à l’origine de la violation de données, selon une branche américaine d’Elbit Systems en Israël

Un sous-traitant israélien spécialisé dans les véhicules aériens sans pilote (UAV) a été victime d’un piratage qui a touché près de 400 employés, a déclaré la société, notant que des données personnelles sensibles avaient probablement été volées à sa filiale américaine, Elbit America.

La société a annoncé la cyberattaque dans une notification aux autorités du Maine au début du mois, comme l’a rapporté pour la première fois TechCrunch lundi, révélant que 369 employés ont été emportés par un piratage survenu en juin.

“Le 8 juin 2022, quelqu’un a tenté d’interférer avec les cyberopérations d’Elbit America. Nous avons immédiatement fermé notre réseau et pris des mesures pour sécuriser notre environnement », a déclaré la société dans une lettre aux personnes potentiellement touchées par le piratage.

Après avoir embauché un “Société leader en cybersécurité” pour enquêter, Elbit a déclaré avoir déterminé que « un acteur inconnu a eu accès à certaines données et les a obtenues » de son réseau, y compris “noms, adresses, numéros de sécurité sociale, dates de naissance, informations sur le dépôt direct et origine ethnique des personnes”.

La société a fourni peu d’autres détails sur la cyber-violation, mais a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’aucune information personnelle n’ait été “abusé à la suite de cet incident.”

La filiale basée au Texas n’a nommé aucun acteur soupçonné d’avoir effectué le piratage, bien que le blogueur en cybersécurité Eduard Kovacs ait observé qu’un gang de rançongiciels connu sous le nom de “Black Basta” s’est vanté d’une attaque contre Elbit Systems fin juin, peu de temps après l’entreprise. dit qu’il a été violé. Le groupe aurait publié une poignée de documents volés sur son site Web à l’époque, y compris des informations sur la paie et un accord de non-divulgation.

Basée à Haïfa, en Israël, la principale activité d’Elbit propose principalement la technologie des drones, bien qu’elle se soit également lancée dans l’industrie de la surveillance grâce à un certain nombre d’acquisitions. Selon une enquête menée par des chercheurs de Citizen Lab, une filiale d’Elbit connue sous le nom de Cyberbit a produit des logiciels espions utilisés pour surveiller les dissidents éthiopiens aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs pendant un certain temps à partir de 2016. Elbit a ensuite vendu la plupart de ses actions dans Cyberbit et est devenu un actionnaire minoritaire d’ici 2020.

Elbit a été critiqué par des organisations de défense des droits de l’homme non seulement pour la controverse Cyberbit, mais pour son rôle plus large dans la fourniture à l’armée israélienne de drones d’attaque, de reconnaissance et d’espionnage. En juillet, des militants ont pris pour cible une usine produisant des moteurs de drones pour Elbit basée à Shenstone, en Grande-Bretagne, affirmant avoir infligé des milliers de dollars de dommages à l’installation en représailles aux raids israéliens meurtriers en Cisjordanie occupée. En plus des propres forces armées d’Israël, Elbit a vendu la technologie des drones à une longue liste de pays, dont les États-Unis, l’Azerbaïdjan, le Brésil, le Royaume-Uni, la Colombie, la Géorgie et les Philippines, entre autres.