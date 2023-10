Un fabricant de Charleston inaugure une expansion de 30 millions de dollars > Charleston Business Journal

Un fabricant basé à Charleston a commencé à travailler sur un projet d’agrandissement de 30 millions de dollars.

Mankiewicz Coatings s’est associé à Choate Construction Co. pour une expansion de 100 000 pieds carrés afin de doubler ses opérations à Charleston – le troisième investissement important de l’entreprise en moins de 15 ans, selon un communiqué de presse.

« Notre fantastique culture d’entreprise et les personnes les plus talentueuses du secteur sont la raison de ce succès exceptionnel », a déclaré Fabian Grimm, directeur général de Mankiewicz, dans le communiqué.

Pour répondre à la demande croissante pour son système de revêtement de haute technologie, les plans de l’installation logistique préfabriquée isolée sur deux étages de Mankiewicz comprennent des bureaux au premier étage et des portes de quai de chargement, avec une disponibilité au deuxième étage pour un futur aménagement ou un espace de laboratoire. Les travaux de chantier comprennent le remplissage d’un étang existant en vue d’une expansion future, ainsi que la construction d’un nouveau quai pour camions et d’un parking supplémentaire pour l’équipe croissante d’employés de l’entreprise.

Plus de 125 ans d’innovation ont permis Mankiewicz l’un des principaux fabricants mondiaux de solutions de revêtement de haute qualité pour la production industrielle en série dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation, des chemins de fer, des machines, de la plaisance et de l’énergie éolienne, indique le communiqué. Aujourd’hui, une équipe de plus de 1 600 employés travaille sur 16 sites dans le monde.

Article connexe : Une entreprise technologique va construire un centre de données de 200 000 pieds carrés dans le comté de Berkeley

Article connexe : Une entreprise de construction de Charleston annonce une expansion de son siège social de 13 millions de dollars

Article associé: Une entreprise de construction lance un projet de construction à louer à Charleston

« Nous sommes honorés de nous associer une fois de plus à l’équipe de Mankiewicz pour aider à renforcer les opérations de production du fabricant et à soutenir davantage l’impact positif de ses activités sur la communauté de North Charleston », a déclaré Quinn Gaines, directeur du développement commercial de Choate Construction à Charleston, a déclaré dans le communiqué.